Nelle prossime trame de Il Paradiso delle signore 10 non è escluso che Marcello possa decidere di uscire allo scoperto con i sentimenti che nutre nei confronti di Rosa Camilli.

A pochi giorni dal suo fatidico matrimonio con la contessa, il giovane Barbieri si renderebbe conto di non poter più fingere e ingannare se stesso, tanto da decidere di annullare le nozze.

Un colpo di scena choc e inaspettato per Adelaide, che potrebbe spingere Umberto Guarnieri a vendicarsi per rendere giustizia alla sua ex compagna di vita, nonché madre di sua figlia Odile.

Marcello si avvicina sempre di più a Rosa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 24 ottobre rivelano che Marcello vivrà un momento di profonda crisi a pochi giorni dal sì con la contessa, dovuto ai sentimenti che ha capito di provare nei confronti di Rosa, diventata sempre più importante e presente nella sua vita.

Un turbamento che lo spingerà a prendere una decisione che si preannuncia drastica e sconcertante in vista del suo imminente matrimonio e non si esclude che possa decidere di annullare le nozze, confessando alla contessa di non essere più certo dei suoi sentimenti.

Un colpo di scena che spiazzerebbe tutti e tutto: Marcello, in questo modo, smetterebbe di ingannare in primis se stesso e si ritroverebbe ad affrontare la realtà dei fatti.

Umberto si vendica di Marcello: ipotesi trame de Il Paradiso delle signore 10

Con il passare delle puntate di questa decima stagione, non è escluso che Barbieri possa addirittura decidere di uscire allo scoperto pubblicamente con Rosa e decidere di viversi questa storia d'amore alla luce del giorno.

L'ennesimo colpo basso per Adelaide che, tuttavia, potrebbe ritrovarsi a soffrire in silenzio per non rovinare la felicità del suo ormai ex compagno.

Eppure, tale sofferenza da parte della contessa, potrebbe scatenare la furia di Umberto Guarnieri: non è escluso che possa essere il commendatore a decidere di vendicarsi del suo nemico Barbieri e fargliela pagare per il dolore che sta arrecando ad Adelaide e a Odile che, nel vedere sua mamma in quelle condizioni, si ritroverebbe a vivere dei momenti di grande sofferenza.

Umberto aveva provato a mettere in difficoltà Marcello

Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle signore era stato Umberto a cercare di mettere i bastoni tra le ruote tra Marcello e Adelaide.

Dopo aver intuito il feeling speciale tra il contabile e Rosa, il commendatore Guarnieri scelse di farli seguire in gran segreto da un investigatore privato, entrando in possesso di alcuni scatti compromettenti che avrebbe voluto mostrare alla contessa Adelaide per metterla in crisi.