Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, in onda prossimamente su Rai 1, non è escluso che Rosa possa ritrovarsi vittima di un grave incidente stradale.

La giornalista, dopo aver ufficializzato la storia d’amore con Marcello Barbieri, rischierebbe di finire nel mirino della contessa Adelaide. Quest’ultima, accecata dalla rivalità, potrebbe arrivare a ordinare un’azione contro la giovane, esponendola a un pericolo di vita.

Adelaide furiosa con Rosa e Marcello nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni di novembre della soap rivelano che Rosa e Marcello saranno pronti a viversi la loro storia d'amore senza alcun tipo di esitazione.

Usciranno allo scoperto e si diranno pronti a viversi serenamente la loro relazione, dopo che il ragazzo ha scelto di annullare definitivamente le sue nozze con la contessa.

Adelaide, però, non avrà intenzione di stare a guardare e si metterà all'opera per cercare di ostacolare in tutti i modi la carriera professionale della coppia, al punto da chiederne il licenziamento dal team del grande magazzino milanese.

Una richiesta che metterà in serie difficoltà Roberto Landi, che non vorrebbe affatto perdere la presenza di due validi collaboratori del Paradiso.

Rosa resta vittima di un grave incidente: ipotesi trame Il Paradiso delle signore

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Rosa potrebbe ritrovarsi a vivere dei momenti di terrore, magari rimanendo vittima di un grave incidente stradale.

Non si esclude che la furia della contessa Adelaide possa diventare pericolosa, al punto che la giornalista si ritroverebbe a rischiare la vita.

La contessa potrebbe spingersi oltre, fino a mettere in piedi una sorta di attentato ai danni della giornalista, ancora accecata dalla rabbia e dall'umiliazione subita da Marcello all'interno della società milanese, dopo che ha scelto di annullare il matrimonio. Tale grave incidente getterebbe Marcello Barbieri nello sconforto assoluto, al punto da fargli vivere dei giorni di grande terrore e paura per le sorti della sua amata.

Previsto uno stop per la soap opera di Rai 1 nel periodo natalizio

In attesa dei prossimi sviluppi, l'appuntamento con la soap opera subirà delle modifiche nel corso del mese di dicembre.

In vista del periodo natalizio, la Rai non trasmetterà le puntate nei giorni del 24, 25 e 26 dicembre, mandando in onda dei film natalizi.

L'appuntamento con la soap riprenderà regolarmente da lunedì 29 dicembre con un nuovo ciclo di episodi inediti.