Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 potrebbero vedere la contessa Adelaide al centro dell'attenzione dopo che Marcello potrebbe decidere di rinunciare al matrimonio.

La situazione tra i due prenderà una piega inaspettata nel momento in cui Marcello si renderà conto di non essere più certo dei sentimenti che nutre nei confronti della contessa e sarà costretto a una decisione struggente.

Tale circostanza potrebbe mettere a dura prova la contessa e non si esclude che, provata dalla situazione, possa arrivare a tentare un gesto estremo.

Marcello in crisi prima delle nozze nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore

Le certezze di Marcello, in merito ai sentimenti che sentiva nei confronti della contessa, verranno spazzati via nel momento in cui il contabile si renderà conto che la presenza di Rosa Camilli non è affatto indifferente nella sua vita.

Dopo quel bacio che si sono scambiati, Marcello non riuscirà a non pensare alle belle emozioni vissute con la giornalista e tutto ciò finirà per metterlo in crisi.

A pochi giorni dalle nozze, Marcello prenderà una decisione drastica e struggente, che potrebbe riguardare la volontà del ragazzo di annullare il matrimonio.

Adelaide tenta un gesto estremo: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

A quel punto, Marcello metterà al corrente Adelaide di questi suoi turbamenti interiori, svelandole cosa è accaduto con Rosa in quest’ultimo periodo e chiedendole di rimandare per il momento le nozze.

Un colpo al cuore per la contessa, che sorpresa da tale rivelazione, potrebbe convincere Marcello a non rinunciare al loro amore, salvo poi rendersi conto di non poter fargli cambiare idea.

Proprio a quel punto, umiliata e costretta ad annullare le nozze, non è escluso che Adelaide possa arrivare a tentare un gesto estremo in un raptus di follia, tradita dalla persona che aveva capito di amare e per la quale aveva scelto di stravolgere la sua vita, accettando anche di lasciare Villa Guarnieri.

Ascolti in calo per la soap opera del pomeriggio di Rai 1

In attesa degli sviluppi, prosegue il periodo di crisi per Il Paradiso delle signore dal punto di vista degli ascolti Auditel

Rispetto allo scorso anno, la media ascolti della soap è in calo: sono circa 1,2 milioni gli spettatori che ogni giorno si collegano su Rai 1 per seguire le nuove puntate della decima stagione con uno share che oscilla tra il 15-16%, contro il 22-23% registrato da Canale 5 nella stessa fascia oraria.