I prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 potrebbero essere segnati dal colpo di scena legato a una possibile gravidanza di Rosa Camilli. Dopo aver ufficializzato la sua relazione con Marcello – reduce dall’annullamento delle nozze con la contessa Adelaide – la giornalista potrebbe ritrovarsi a fare i conti con questa clamorosa novità, che verrebbe confermata dallo stesso Barbieri ai suoi cari, lasciando tutti sorpresi.

Adelaide spietata contro Marcello e Rosa: anticipazioni Il Paradiso 10

Le nuove trame del mese di novembre della soap opera di Rai 1 rivelano che Marcello e Rosa saranno pronti a viversi la loro storia d'amore alla luce del giorno.

I due, dopo aver compreso di provare qualcosa di forte e intenso l'uno nei confronti dell'altro, decideranno di sfidare la contessa e di uscire allo scoperto, seppur consapevoli del fatto che non sarà affatto semplice riuscire a schivare i colpi bassi da parte della contessa.

E, in effetti, Adelaide si metterà subito all'opera per cercare di contrastare la nuova coppia di amanti: Adelaide chiederà a Roberto Landi di provvedere con il licenziamento di Marcello e Rosa dal team del Paradiso delle signore, in quanto gradirebbe non averli più nel suo negozio.

Marcello annuncia la gravidanza di Rosa: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Tuttavia, la storia d'amore tra Marcello e Rosa potrebbe procedere ugualmente a gonfie vele nel corso dei prossimi episodi della soap opera, fino ad arrivare a un evento del tutto inaspettato.

Non è escluso che, a distanza di qualche mese dall'inizio di questa storia, Rosa Camilli possa scoprire di essere in dolce attesa del suo primo figlio.

La giornalista apprenderebbe così la notizia della gravidanza e, seppur spiazzata, metterebbe subito al corrente il suo fidanzato.

Una vera e propria sorpresa per Marcello che, tuttavia, felice di diventare padre per la prima volta non perderebbe tempo nel dare l'annuncio della gravidanza di Rosa ai suoi familiari e ai colleghi di lavoro.

E tale evento, non è escluso che possa portare i due giovani innamorati ad accelerare il momento del matrimonio.

Il grande successo della soap opera di Rai 1 in tv e streaming online

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore continua a dare soddisfazioni nella fascia pomeridiana di Rai 1 e su Rai Play.

La media quotidiana di spettatori risulta essere di circa un milione e mezzo di spettatori fissi al giorno mentre in streaming su Rai Play, la serie con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, si piazza sempre nella top 3 dei programmi più rivisti dal pubblico da tablet e dispositivi mobili.