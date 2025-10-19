Nelle puntate future della decima stagione de Il Paradiso delle signore, Odile potrebbe ritrovarsi a scoprire la verità in merito al padre Umberto Guarnieri.

Un segreto che le è stato taciuto per troppo tempo e che potrebbe venire alla luce nel corso dei prossimi episodi, scatenando però l'ennesima disputa all'interno di Villa Guarnieri.

Odile finirebbe per scagliarsi duramente contro sua madre, arrivando a ripudiarla, amareggiata e delusa dalle bugie che le ha nascosto per tutto questo tempo.

Odile supporta sua madre Adelaide nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore

Le prossime trame de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che Odile dovrà sostenere sua madre dopo che verrà lasciata da Marcello a pochi giorni dal matrimonio.

Quest'ultimo deciderà di mandare all'aria le nozze con la contessa e la ragazza darà tutto il suo supporto alla madre, cercando di aiutarla a superare questa dura batosta.

Eppure, il rapporto idilliaco tra madre e figlia potrebbe essere messo in discussione dalla rivelazione della verità legata al padre biologico di Odile.

Odile ripudia sua madre: ipotesi nuove trame Il Paradiso delle signore

Nelle prossime puntate della soap, Adelaide potrebbe sentire il bisogno di liberarsi di un peso che porta sul cuore da troppo tempo: quello legato al fatto che Umberto sia il vero padre di Odile.

Di qui l'esigenza della contessa di mettere al corrente sua figlia sulla verità dei fatti, finendo per scatenare la reazione contrariata della ragazza.

Odile potrebbe non prenderla bene e scagliarsi duramente contro sua madre per averle taciuto la verità per tutto questo tempo, dato che ormai è più di un anno e mezzo che le due si sono ritrovate.

Odile andrebbe su tutte le furie, al punto da ripudiare la madre e mettere in discussione il loro legame, andando via anche da Villa Guarnieri.

La ragazza potrebbe chiedere ospitalità a Marta Guarnieri, con la quale fin dal primo momento si è creato un rapporto speciale.

La Rai starebbe valutando uno spostamento della soap opera

In attesa dei prossimi episodi di questa decima stagione della soap opera, la Rai potrebbe prendere in considerazione l'idea di posticipare la messa in onda di circa 15 minuti rispetto all'attuale programmazione, a partire dal prossimi mesi.

Il Paradiso delle signore potrebbe slittare alle 16:15, lasciando spazio dalle 16 alle 16:15 alla messa in onda dell'edizione pomeridiana del Tg1 e del Meteo, per poi trainare l'appuntamento con Vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano su Rai 1.