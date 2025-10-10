Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in onda prossimamente su Rai 1, non è escluso che Umberto Guarnieri possa voler vendicarsi di Marcello Barbieri: il suo obiettivo potrebbe essere riuscire a portarsi a letto Rosa Camilli.

Il commendatore, in questo modo, proverebbe a testare la vera fedeltà di Marcello nei confronti della contessa Adelaide, dopo essere riuscito a entrare in possesso di alcuni scatti compromettenti di Barbieri con Rosa, che hanno tolto ogni dubbio a Umberto sull’interesse reciproco tra i due.

Marcello sempre più preso da Rosa nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore rivelano che Marcello vivrà l'ennesimo momento di crisi dopo che Rosa sarà vittima di un'aggressione per le strade di Milano.

La donna verrà scaraventata a terra da uno sconosciuto e subito dopo portata in ospedale, per essere sottoposta ai dovuti accertamenti medici.

Marcello si mostrerà particolarmente vicino a Rosa, tanto da non fare altro che pensare a lei, sebbene sia a un passo dall'atteso matrimonio con la contessa Adelaide.

Umberto Guarnieri vuole portarsi a letto Rosa: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Con le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10, non è escluso che Umberto possa studiare l'ennesimo piano diabolico per mettere in cattiva luce Marcello e, questa volta, mirerebbe a conquistare Rosa Camilli.

Lo scopo del commendatore potrebbe essere quello di sedurre la giornalista, che ormai ha fatto breccia nel cuore di Barbieri.

Umberto potrebbe mostrare un interesse spiccato nei confronti di Rosa e, con i suoi modi di fare galanti e cortesi, riuscire a strapparle un invito a cena, così da approfondire la conoscenza e arrivare al suo obiettivo.

In questo modo, nel momento in cui Marcello scoprirebbe ciò che è accaduto tra Rosa e Umberto, si ritroverebbe a fare i conti davvero con i suoi reali sentimenti nei confronti della ragazza.

La soap opera di Rai 1 soffre la presenza de La forza di una donna su Canale 5

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso dei prossimi episodi, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore continua a regalare buoni ascolti nel daytime pomeridiano di Rai 1.

La soap si è assestata su una media di 1,4 milioni di spettatori, messa in crisi dalla concorrenza de La forza di una donna trasmessa su Canale 5, che tutti i giorni appassiona una media di oltre 2 milioni di telespettatori, arrivando a sfiorare il 25% di share nella fascia successiva a Uomini e donne.