L'attore che veste i panni di Salvo Amato ha confermato la sua uscita di scena definitiva dal cast de Il Paradiso delle signore 10.

Ieri pomeriggio è andata in onda su Rai 1 l'ultima puntata incentrata proprio sulle vicende del barista siciliano che, assieme alla sua compagna Elvira, ha scelto di trasferirsi a Sanremo per il bene del loro bambino.

Intervistato a Vita in diretta, Emanuel Caserio ha confermato che non ci sarà nessun ritorno futuro di Salvo nella soap, ammettendo di voler intraprendere nuovi percorsi professionali, tanto da candidarsi per la prossima edizione di Ballando con le stelle.

'Ho pianto', le parole dell'attore di Salvo Amato dopo l'addio a Il Paradiso delle signore 10

"Mi sono fatto un bel pianto", ha ammesso l'attore che vestiva i panni di Salvo ricordando il giorno in cui ha dovuto girare la sua ultima scena sul set de Il Paradiso delle signore e salutare tutti gli amici e colleghi di lavoro che sono stati al suo fianco in questi lunghi 8 anni.

Un addio che ha spiazzato anche i fan della soap opera, molti dei quali mai si sarebbero aspettati di assistere all'uscita di scena del giovane barista che con il suo modo di fare aveva conquistato il pubblico.

Emanuel Caserio, però, ha precisato che questa sua uscita di scena è definitiva: non è previsto nessun ritorno futuro di Salvo nel corso dei prossimi episodi o nelle stagioni future della soap opera di Rai 1.

L'uscita di scena definitiva del volto di Salvo al cast de Il Paradiso delle signore

L'attore ha ammesso di non essere un fan delle "minestre riscaldate", bensì intende guardare avanti e voltare pagina definitivamente per cercare di concentrarsi su nuovi progetti professionali.

Approfittando della presenza di Milly Carlucci in collegamento a Vita in diretta per il lancio della prossima puntata di Ballando con le stelle, l'attore de Il Paradiso delle signore ha colto la palla al balzo per proporsi subito come concorrente della prossima edizione dello show del sabato sera di Rai 1, ammettendo di essere un appassionato di ballo.

Anche Alessandro Tersigni aveva lasciato il cast della soap

Non è la prima volta che uno dei volti di punta della soap decide di uscire di scena e lasciare il cast.

Qualche anno fa era già successo con Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti ne Il Paradiso delle signore.

L'attore, pur ammettendo di aver sentito la necessità di rallentare un po' i ritmi e intraprendere nuove avventure professionali, intervistato da Alberto Matano ammise che non si trattava di un addio definitivo.

In quel caso, infatti, Tersigni lasciò una speranza in merito a un eventuale ritorno in scena del suo Vittorio Conti nella serie Rai.