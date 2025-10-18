Nuovo crollo per gli ascolti de Il Paradiso delle signore 10 nella fascia pomeridiana di Rai 1 di ieri, venerdì 17 ottobre 2025.

L'appuntamento con la soap, che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, è stato anticipato eccezionalmente alle 14:45 per lasciare spazio dalle 15:30 in poi alla diretta dello speciale Tg1 dedicato ai funerali di Stato dei tre Carabinieri morti a Padova.

La soap, però, non ha retto dal punto di vista Auditel affondando contro la corazzata Mediaset rappresentata da Uomini e donne di Maria De Filippi.

Nuovo crollo di spettatori per Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1

La puntata di ieri pomeriggio de Il Paradiso delle signore è stata una delle meno seguite di questa stagione, registrando una media di 1.156.000 spettatori pari a uno share che si è fermato all'11,30%.

La soap opera ha pagato lo scotto per il cambio programmazione necessario dovuto all'esigenza di lasciare spazio allo speciale del Tg1, motivo per il quale anche La volta buona e Vita in diretta hanno operato delle variazioni nella messa in onda e nella durata su Rai 1.

Un dato decisamente molto basso per la soap che non ha retto affatto il confronto con Uomini e donne, il talk show condotto da Maria De Filippi in onda nella stessa fascia oraria.

La soap Il Paradiso delle signore affonda contro Uomini e donne di Maria De Filippi

La trasmissione di Canale 5 ha registrato una media di 2,3 milioni di spettatori arrivando al 23,80% di share con picchi del 25% durante la messa in onda televisiva.

Una disfatta a tutti gli effetti per la serie che vede protagonisti Vanessa Gravina e Pietro Masotti, la quale, però, dal prossimo lunedì 20 ottobre, tornerà alla sua collocazione standard.

I nuovi episodi di questa decima stagione saranno regolarmente trasmessi nello slot orario che va dalle 16 alle 16.50 circa, in attesa di possibili nuovi cambiamenti di palinsesto che potrebbero verificarsi nel corso del mese di novembre, con uno slittamento della soap alle 16:15 circa su Rai 1.

Marcello annulla le nozze con Adelaide nei prossimi episodi

Intanto, però, gli ascolti della soap potrebbero tornare a crescere nelle prossime settimane complice una nuova trama che si preannuncia densa di colpi di scena.

Marcello Barbieri, infatti, deciderà di annullare definitivamente il suo matrimonio con la contessa Adelaide, tenendola però all'oscuro della verità su quanto è accaduto con Rosa Camilli.

Saranno Odile e Umberto a indagare per cercare di risalire alla verità: la conversazione segreta tra i due verrà ascoltata da Adelaide, la quale non esiterà ad affrontare il suo ex promesso sposo, mettendolo alle strette per le sue menzogne.