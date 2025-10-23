Adelaide si dirà pronta a rovinare Marcello Barbieri nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10, in programma durante la stagione autunnale di Rai 1.

Dopo che Barbieri farà saltare le nozze programmate con la contessa, Adelaide finirà per scatenare la sua furia. Il colpo di scena ci sarà quando la madre di Odile scoprirà della tresca clandestina tra Marcello e Rosa: le bugie di Barbieri verranno a galla e, a quel punto, la contessa si recherà da Roberto Landi per chiedere il licenziamento immediato del suo ex compagno e della giornalista del Paradiso Donna.

Le bugie di Marcello vengono scoperte da Adelaide nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Il rapporto tra Marcello e Adelaide subirà una battuta d'arresto, dopo che il ragazzo ammetterà di non essere più certo dei suoi sentimenti e di voler annullare definitivamente le nozze.

La contessa si ritroverà a soffrire amaramente per questa decisione e per l'umiliazione subita, ignara del fatto che, dietro a questa decisione di Barbieri, si celi la sua tresca clandestina nata con Rosa Camilli.

Adelaide scoprirà tutto ascoltando una conversazione privata tra Umberto e Odile: a quel punto si recherà dal suo ex per affrontarlo, svelandogli di essere a conoscenza del suo segreto e di aver smascherato tutte le sue bugie.

Ecco perché Adelaide vuole rovinare il suo ex Marcello Barbieri

Adelaide si mostrerà sul piede di guerra nei confronti di Marcello: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che la contessa sarà pronta a tutto pur di veder rovinato il suo ex fidanzato.

Il suo obiettivo sarà quello di mettergli i bastoni tra le ruote dal punto di vista professionale: per tale motivo si recherà subito da Roberto Landi per chiedergli di licenziare in tronco sia Marcello che la sua amante Rosa.

Una richiesta spiazzante per Landi, il quale si renderà conto che, da questo momento in poi, il clima all'interno del grande magazzino sarà infernale.

Adelaide, infatti, non avrà intenzione di arrendersi fin quando non vedrà compiuto il suo progetto e sarà pronta a tutto pur di incastrare Marcello e Rosa.

La Rai potrebbe far slittare l'orario di inizio de Il Paradiso 10

In attesa di questi nuovi episodi, l'appuntamento con la soap opera nel corso delle prossime settimane di programmazione potrebbe subire una variazione di palinsesto.

I nuovi episodi, infatti, per evitare la sfida diretta con La forza di una donna trasmessa su Canale 5, potrebbero slittare di circa 15 minuti rispetto all'attuale orario di messa in onda.

Il Paradiso delle signore comincerebbe così alle 16:15, trainato dall'edizione pomeridiana del Tg1 trasmessa al termine del talk show La volta buona.