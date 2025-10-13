Il Paradiso delle signore 10 perde ascolti nella fascia pomeridiana di Rai 1. La soap opera quest'anno sta facendo fatica a imporsi nella gara Auditel del daytime e a sottolineare il calo di spettatori ci ha pensato anche l'attore Pietro Masotti, che veste i panni del tenebroso Marcello Barbieri.

Con un commento social, Masotti ha ammesso che c'è stato un calo di spettatori ma ha sottolineato che non dipenderebbe dallo scarso appeal delle nuove trame, bensì dalla concorrenza delle serie turche trasmesse su Canale 5.

Calano gli ascolti de Il Paradiso delle signore 10: la soap perde spettatori

La nuova stagione della soap non ha esordito nel migliore dei modi dal punto di vista Auditel, come testimoniano gli ascolti registrati nel corso del primo mese di programmazione su Rai 1.

La soap ha dovuto accontentarsi di una media di soli 1,2 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che oscilla tra il 14 e il 16%, con picchi negativi del 13% e appena un milione di spettatori.

Dati in calo rispetto a quelli registrati dalla soap nella stessa fascia oraria della passata stagione, quando la media si aggirava sulla soglia di 1,4 milioni di spettatori con uno share del 16-18%.

Pietro Masotti interviene sul calo di spettatori de Il Paradiso delle signore

Un calo che, in queste ore, è stato commentato anche da uno dei volti di punta di questa decima stagione: trattasi di Pietro Masotti, l'attore che veste i panni di Marcello Barbieri, attualmente al centro delle trame per il suo imminente matrimonio con la contessa Adelaide.

Masotti, sui social, ci ha tenuto a precisare che il calo Auditel non dipenderebbe dalle trame poco appetibili per gli spettatori e fan della soap, bensì dalla agguerrita concorrenza Mediaset, rappresentata da La forza di una donna.

"Gli ascolti non calano per un discorso di apprezzamento delle trame, ma per la concorrenza turca che gli altri anni non c'era e che ha cominciato la messa in onda mentre noi eravamo fermi", sono state le parole dell'attore.

"E comunque stiamo parlando di un punto in meno rispetto all'anno scorso nello stesso periodo", ha chiosato Masotti.

Marcello prende una decisione inaspettata nei prossimi episodi della soap

Intanto, nei prossimi episodi della soap previsti entro fine ottobre, Marcello si renderà conto di essere in forte crisi e di non avere più certezze in merito al suo matrimonio con Adelaide.

Il bacio e i momenti di tenerezza vissuti con Rosa, metteranno Marcello a dura prova al punto che si ritroverà a fare una scelta dolorosa e del tutto inaspettata legata al suo futuro, che potrebbe avere delle amare conseguenze per la contessa di Sant'Erasmo.