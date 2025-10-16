Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un incontro chiarificatore e l'ennesimo scontro tra due protagonisti. Nella puntata che andrà in onda martedì 21 ottobre alle 16 su Rai 1, Paola, moglie di Rodolfo Sacchi, vorrà incontrare Rosa. Intanto, Umberto provocherà Marcello, facendolo andare in crisi e aumentando i suoi dubbi. Ci sarà spazio anche per le vicende di monsignor Gallo, che si recherà a Villa Guarnieri per dare la benedizione ad Adelaide e Barbieri in vista delle imminenti nozze.

Paola Sacchi vuole incontrare Rosa

Paola, la moglie di Rodolfo Sacchi, vorrà chiarire la sua posizione con Rosa, dopo che il marito l'ha aggredita.

Le anticipazioni rivelano che anche Paola è stata vittima, nel passato, della violenza del marito. Marina Valli, invece, si recherà a Il Paradiso delle signore per scegliere l'abito adatto per il matrimonio di Adelaide e Marcello. Nel frattempo, l'attrice lavorerà anche con Matteo Portelli al musicarello. Delia, intanto, rischierà di non arrivare alla sfilata di acconciature degli Ambrosini, ma suo cugino Johnny interverrà tempestivamente per aiutarla.

Umberto fa sorgere dubbi in Marcello

Nel frattempo, nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 21 ottobre, verranno trattate le vicende di Marcello Barbieri che riceverà la benedizione da monsignor Giglio. Il prelato si recherà, infatti, a Villa Guarnieri per dare la benedizione ad Adelaide e al suo compagno in vista delle imminenti nozze, previste per il 25 ottobre.

Intanto, Marcello dovrà fare i conti anche con il suo acerrimo nemico, Umberto Guarnieri, che non perderà occasione per provocarlo. Tuttavia, le parole di Guarnieri colpiranno nel segno, perché, in seguito a quell'episodio, Marcello sarà assalito da nuovi dubbi che lo tormentano ormai da tempo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto ha fatto seguire Marcello e Rosa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Umberto ha notato con particolare sospetto il rapporto tra Rosa e Marcello, preferendo effettuare qualche personale verifica. Guarnieri ha, infatti, ingaggiato il suo investigatore privato, Malvezzi, per tenere d'occhio la giornalista e Barbieri. Il detective ha fotografato i due in atteggiamenti compromettenti e ha consegnato le foto a Umberto.

Tuttavia, Guarnieri è stato derubato delle prove da Tancredi, che le ha sottratte per consegnarle direttamente a Marcello. Di Sant'Erasmo ha poi spiegato a Umberto di aver commesso il furto con il preciso scopo di proteggere Adelaide da una delusione. Intanto, Rosa ha continuato a ripensare al bacio che si è scambiata con Marcello e si è confidata con Elvira.