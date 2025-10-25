Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un ordine tassativo ricevuto dal co-direttore del negozio, Roberto Landi. Nella puntata che andrà in onda martedì 4 novembre alle 16 su Rai 1, Roberto sarà costretto a licenziare Marcello e Rosa, in seguito alla volontà di Adelaide. Intanto, Irene sarà alla ricerca di una nuova commessa, mentre il professor Di Meo scoprirà che Enrico non sta seguendo le istruzioni della terapia prescritta per risolvere il problema alla mano.

Adelaide obbliga Roberto a licenziare Marcello e Rosa

Adelaide sarà spietata nella vendetta messa in atto per rovinare Marcello e Rosa.

I due, dal canto loro, saranno pronti a tutto pur di difendere il loro amore appena sbocciato. La contessa si rivolgerà, quindi, a Roberto, che, è bene ricordarlo, ricopre il ruolo di co-direttore de Il Paradiso delle Signore insieme a Barbieri. Adelaide sarà chiara con Roberto: dovrà licenziare sia Marcello che Rosa. La situazione all’interno del negozio di moda inizierà così a farsi tesa, e lavorare serenamente sarà sempre più difficile a causa del trambusto generato dall’annullamento delle nozze. Marcello, intanto, sarà convinto che la sua ormai ex fidanzata non placherà la sua ira finché non avrà portato a termine la sua ritorsione nei suoi confronti.

Enrico non segue le istruzioni della terapia

Nel frattempo, verranno affrontate le vicende che si svolgeranno alla clinica del professor Alberto Di Meo. Quest’ultimo scoprirà che Enrico Proietti ha iniziato a seguire la terapia prescritta per risolvere il problema alla mano. Tuttavia, Di Meo verrà anche a sapere che Enrico non sta rispettando le istruzioni ricevute. La dinamica di questa scoperta non è ancora stata chiarita dalle anticipazioni, e non è quindi noto se sarà il professor Di Meo a notare qualche dettaglio che lo porterà a capire che Enrico non sta seguendo alla lettera quanto prescritto, oppure se sarà lo stesso Proietti a confessare tutto al suo superiore. Tornando invece a Il Paradiso delle signore, Irene dovrà affrettarsi a trovare una nuova Venere per sostituire Elvira.

Johnny, quindi, si offrirà di aiutare la capo commessa nella sua ricerca.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide distrutta per le mancate nozze

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Adelaide è rimasta sconvolta quando Marcello le ha comunicato la sua intenzione di annullare le nozze. La contessa non è riuscita a comprendere le motivazioni che hanno spinto Barbieri a lasciarla di punto in bianco, a un passo dal matrimonio. Rimasta sola, Adelaide ha sfogato la sua rabbia tra le lacrime, iniziando a gettare per aria tutto ciò che le capitava sotto mano. Umberto, preoccupato per il forte trambusto proveniente dalla camera da letto della cognata, ha sfondato la porta e ha cercato di consolarla.