Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 13 al 17 ottobre, in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Rosa verrà aggredita per strada da uno sconosciuto che la terrorizzerà.

Immediata la reazione di Marcello che, quando assisterà alla scena, interverrà subito mostrandosi fuori controllo.

Intanto, per Salvo ed Elvira arriverà il momento di lasciare Milano e intraprendere la loro nuova vita a Sanremo.

Rosa viene aggredita: anticipazioni Il Paradiso delle signore 13-17 ottobre 2025

Rosa verrà importunata per strada da Sacchi, che la terrorizzerà lasciandola profondamente turbata.

La prima volta, Rosa potrà contare sull'intervento tempestivo di Mimmo che, trovandosi a passare da quelle parti, interverrà subito per allontanarlo.

Sacchi, però, non si rassegnerà e continuerà a tenere sotto controllo la ragazza, tanto da presentarsi nuovamente da lei una seconda volta.

Rosa verrà aggredita da Sacchi per le strade di Milano, ma il destino vorrà che proprio in quel momento si trovi a passare anche Marcello Barbieri, il quale deciderà di intervenire in prima persona per salvare la giornalista.

Marcello perde il controllo, Elvira e Salvo pronti alla partenza

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Marcello sarà fuori controllo nei confronti di questa persona, dandogli una dura lezione.

Intanto, per Elvira e Salvo arriverà il momento della partenza: i due si diranno pronti a lasciare Milano per trasferirsi a Sanremo e intraprendere la loro nuova vita insieme, e per curare al meglio il piccolo Andrea Maria.

La contessa Adelaide resterà concentrata sui preparativi per le nozze con Marcello Barbieri, ma dovrà fare i conti con un imprevisto legato all'abito scelto per la cerimonia, che finirà per creare grande agitazione a Villa Guarnieri.

Trend in salita per Il Paradiso delle signore 10 nel daytime di Rai 1

In attesa di questi episodi inediti della soap, prosegue il trend positivo per Il Paradiso delle signore dal punto di vista Auditel.

La media delle ultime settimane si è assestata sulla soglia di circa 1,4 milioni di spettatori al giorno pari al 16%.

Numeri positivi, ma ben distanti da quelli registrati nella stessa fascia oraria da La forza di una donna, che su Canale 5 riesce a registrare una media complessiva di oltre 2,2 milioni di spettatori, pari a uno share medio del 25% con picchi fino al 29%.