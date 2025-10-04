Le trame delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 13 al 17 ottobre rivelano che Marcello sarà senza scrupoli nei confronti della contessa Adelaide e si prenderà gioco di lei a pochi giorni dal fatidico sì, tenendola all’oscuro dei sentimenti che prova per Rosa Camilli.

La giornalista, intanto, dopo aver subito un'aggressione da uno sconosciuto, finirà in ospedale a causa di un grave trauma.

Per Salvo ed Elvira, invece, arriverà il momento di uscire di scena: i due lasceranno Milano per trasferirsi a Sanremo.

Rosa sta male dopo l'aggressione: anticipazioni Il Paradiso delle signore 13-17 ottobre

Rosa sarà vittima di un'aggressione che si verificherà in pieno centro a Milano: verrà assalita da uno sconosciuto che finirà per intimorirla, ma per fortuna Marcello riuscirà a intervenire in tempo per allontanarlo.

Rosa, però, resterà scossa e dopo l'aggressione verrà portata in ospedale: la ragazza confesserà di sentirsi male e sarà necessario un ricovero per eseguire tutti i controlli.

Un momento di grande apprensione anche per Marcello, che, in seguito all'accaduto, non riuscirà a pensare ad altro e si renderà conto di essere in pensiero per la giornalista con la quale ci sono stati dei momenti di tenerezza e passione.

Marcello senza scrupoli con la contessa Adelaide, la partenza di Salvo ed Elvira

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che, nonostante i dubbi, Marcello continuerà a ingannare la contessa Adelaide.

Il giovane Barbieri sarà senza scrupoli nel portare avanti i preparativi delle nozze, come se nulla fosse, preferendo così non svelare nulla alla sua futura sposa, del tutto ignara di quei momenti di tenerezza che Marcello ha vissuto con la giornalista del Paradiso donna.

Per Salvo ed Elvira, invece, arriverà il momento della partenza: i due saluteranno tutti i loro conoscenti e si dirigeranno alla volta di Sanremo insieme al loro bambino.

Salvo voleva trasferirsi in Sicilia negli episodi precedenti de Il Paradiso delle signore

Negli episodi precedenti della soap, Salvo aveva inizialmente proposto a Elvira di trasferirsi in Sicilia, a Taormina, dato che il loro bambino aveva bisogno di stare a contatto con il mare per cercare di risolvere i problemi di salute.

Una proposta che aveva sorpreso Elvira, scoraggiata all'idea di dover trasferirsi nel sud Italia. I due, quindi, hanno discusso per trovare un nuovo punto di incontro e la scelta finale è ricaduta su Sanremo.