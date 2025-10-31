Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano l’entrata in scena di un personaggio legato alla contessa. Nella puntata in onda lunedì 10 novembre alle 16 su Rai 1, Adelaide ricontatterà una sua vecchia conoscenza per aiutarla a indagare sul passato di Rosa. Nel frattempo, Enrico si preparerà a rivelare a Marta la verità su quanto accaduto con Di Meo. Irene, invece, indagherà su Barbara e Johnny per chiarire i loro trascorsi.

Adelaide chiede aiuto a una vecchia conoscenza per rovinare Rosa

Adelaide si presenterà al Circolo dopo un periodo di reclusione, vissuto in seguito alla delusione e all’umiliazione provate per essere stata abbandonata da Marcello a un passo dal matrimonio.

La contessa apparirà raggiante e impeccabile nella sua prima uscita in pubblico. Intanto, Adelaide contatterà una sua vecchia conoscenza, che le sarà utile nel piano di vendetta contro Rosa. La persona con cui si metterà in contatto sarà incaricata di scavare nel passato della giornalista, con l’obiettivo di portare alla luce eventuali segreti. Marina Valli, invece, tornerà a Milano con un regalo per le Veneri.

Enrico racconta a Marta cosa è accaduto con Di Meo

Enrico si farà coraggio e rivelerà a Marta quanto accaduto in clinica con il professor Di Meo. Le anticipazioni della puntata non chiariscono quale sarà la reazione della ragazza di fronte al racconto del suo compagno. Intanto, Irene sospetterà che Johnny e Barbara si conoscessero già prima che la ragazza venisse assunta come Venere de Il Paradiso delle signore.

Spazio anche alle vicende di un celebre critico letterario, intenzionato a realizzare un’intervista con Rosa Camilli.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa ha aiutato Odile al Circolo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Odile ha preso il posto di Adelaide durante una serata benefica al Circolo, organizzata per raccogliere fondi a favore della fondazione della famiglia Di Sant’Erasmo. La figlia della contessa ha chiesto aiuto a Rosa per preparare il discorso da tenere davanti agli ospiti, pregandola inoltre di accompagnarla all’evento. Nel frattempo, anche Ettore è venuto a conoscenza dell’iniziativa e ha deciso di partecipare, non prima però di aver discusso nuovamente con sua sorella Greta degli ultimi sviluppi.

I fratelli Marchesi si sono interrogati sulle ragioni che hanno portato alla rottura tra Adelaide e Marcello. Tuttavia, per Ettore la causa dell’annullamento è apparsa subito evidente: la relazione tra Barbieri e Rosa. Proprio il direttore creativo della Galleria Milano Moda ha infatti messo a punto un nuovo piano di vendetta contro la famiglia della contessa, con l’intento di destabilizzare ulteriormente il già precario equilibrio dei Di Sant’Erasmo e dei Guarnieri. Marchesi si è quindi presentato al Circolo e ha rivelato a Odile di aver sorpreso Marcello e Rosa in atteggiamenti tutt’altro che amichevoli.