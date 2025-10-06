Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano momenti drammatici per una delle protagoniste. Nell'episodio che verrà trasmesso giovedì 16 ottobre alle 16 su Rai 1, Rosa verrà aggredita di fronte allo sguardo sconvolto di Mirella. Fortunatamente, Marcello riuscirà a intervenire in tempo e a salvare la giornalista da Rodolfo Sacchi. Nel frattempo, Caterina sarà in ansia per la mancanza di notizie da parte del suo fidanzato, mentre Greta realizzerà un nuovo abito da sposa per Adelaide. Ci sarà spazio anche per il commovente addio fra Salvatore e Marcello, che rivivranno insieme i ricordi condivisi nel corso degli anni.

Mirella è sconvolta per l'aggressione a Rosa

Rodolfo Sacchi si presenterà nuovamente di fronte a Rosa. Sarà la terza volta che il losco individuo importunerà la giornalista. Se in un primo momento Rosa è riuscita a divincolarsi, la seconda volta è stata salvata in tempo da Mimmo Burgio. Nell’episodio in onda il 16 ottobre, però, la situazione si farà ben più grave: Rodolfo aggredirà Rosa sotto lo sguardo sconvolto di Mirella. Fortunatamente, Marcello interverrà prontamente e soccorrerà la sua amica, che, fortunatamente, non riporterà gravi conseguenze.

Greta realizza un nuovo abito da sposa per Adelaide

Nel frattempo, proseguiranno i preparativi per l’imminente matrimonio di Adelaide. La contessa sarà demoralizzata a causa di un incidente che renderà inutilizzabile il suo abito da sposa.

Per fortuna, Greta Marchesi, la sorella di Ettore, realizzerà per l’occasione un nuovo vestito, restituendo ad Adelaide il sorriso. Johnny, invece, sarà alla ricerca di un lavoro che gli permetta di realizzare il suo sogno. Sua cugina Delia si mobiliterà subito per aiutarlo. Caterina, intanto, sarà triste per la mancanza di notizie da parte del suo fidanzato, assente ormai da diversi giorni. Ci sarà spazio anche per le emozionanti vicende di Marcello e Salvatore, amici fraterni e soci del Gran Caffè Amato, che si saluteranno per l’ultima volta. I due rivivranno i ricordi del passato e condivideranno i sogni per il futuro.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Di Meo ha scoperto che Enrico ha un problema alla mano

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore trasmessi su Rai 1, Alberto Di Meo ha letto la cartella clinica di Marina Valli, scoprendo che l’intervento di appendicite della famosa attrice non è stato eseguito da Enrico, bensì da un altro medico del suo staff. Di Meo, proprietario della clinica, inizialmente non ha compreso le motivazioni che hanno spinto il dottor Proietti a non operare Marina. Successivamente, alla vigilia di un delicato intervento al cuore su un paziente, Enrico ha confessato al professor Di Meo di non essere più in grado di tenere in mano un bisturi a causa dei continui tremori provocati dalla sparatoria avvenuta a maggio, durante la quale è rimasto ferito a un braccio.

Nel frattempo, Marcello è stato costretto ad accompagnare Rosa a Trieste a causa di un impegno improrogabile di Roberto Landi. Durante il tragitto, Barbieri e Camilli hanno avuto uno spiacevole imprevisto: l’auto sulla quale viaggiavano è andata in panne. I due sono rimasti bloccati in un paesino, in attesa che arrivasse un meccanico per riparare il guasto. Nei momenti trascorsi da soli, tra Marcello e Rosa si sono verificati attimi di grande vicinanza, immortalati da Malvezzi, il detective ingaggiato da Umberto per spiarli. L’investigatore privato ha scattato alcune fotografie compromettenti dei due ragazzi e le ha consegnate a Guarnieri. Quest’ultimo ha cercato di mostrarle ad Adelaide come prova del tradimento, ma non ci è riuscito perché Tancredi si è sbarazzato degli scatti.