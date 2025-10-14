Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano il successo dei fratelli Marchesi. Nella puntata in onda mercoledì 22 ottobre alle 16 su Rai 1, Greta diventerà la nuova stilista della Galleria Milano Moda e festeggerà con suo fratello Ettore il compimento dei primi passi del loro piano di vendetta. Nel frattempo, Rosa chiederà a Marcello di vedersi, mentre Irene sarà alla ricerca di una nuova commessa.

Ettore e Greta festeggiano la riuscita del loro piano

Odile proporrà a Greta di diventare la stilista ufficiale della Galleria Milano Moda.

Ovviamente, la ragazza accetterà di buon grado il nuovo impiego, poiché si tratta esattamente di quanto pianificato insieme a Ettore. I fratelli Marchesi, infatti, si sono insinuati nella vita di Umberto, Adelaide e Odile, tramando alle loro spalle. Negli episodi già andati in onda è stato chiarito che sono in cerca di vendetta. L’assunzione di Greta rappresenterà una parte fondamentale del loro piano, e per questo i fratelli Marchesi festeggeranno la riuscita del loro complotto. Tuttavia, non è stato ancora svelato lo scopo finale né il motivo dell’astio che Greta ed Ettore nutrono nei confronti di Umberto e Adelaide.

Rosa chiede a Marcello di vedersi

Nel frattempo, Rosa chiederà a Marcello di incontrarsi per chiarire la loro situazione.

Al Paradiso delle signore, invece, si sentirà la mancanza di Elvira non solo come amica, ma anche nello staff del negozio, che sarà in difficoltà con una commessa in meno. Irene si metterà quindi subito alla ricerca di una nuova Venere. Marina Valli resterà delusa, poiché la sua proposta di cantare alle nozze di Adelaide non è sembrata gradita. Ci sarà spazio anche per le vicende di Fulvio, che scoprirà le menzogne raccontate da sua figlia Caterina. Qualche problema in vista anche per Delia, che temerà la dura reazione di Gianlorenzo dopo essere andata alla sfilata degli Ambrosini senza di lui.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Odile ha conosciuto Greta

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Odile ha origliato una telefonata di Ettore, credendo che dall’altro capo della cornetta ci fosse la sua fidanzata.

Il direttore creativo della Galleria Milano Moda è stato molto vago con Odile quando l’ha invitata a cena al Circolo, annunciando che alla serata avrebbe partecipato anche una persona molto importante per lui. La figlia di Adelaide è rimasta delusa, pensando che Ettore volesse presentarle la sua compagna, ma al ristorante l’ha attesa una sorpresa: Odile ha scoperto che Greta è la sorella di Ettore. Intanto, i fratelli Marchesi hanno avuto una conversazione nella quale hanno lasciato intendere di essere insieme a Milano in cerca di vendetta contro la famiglia di Adelaide.