Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano la messa a tacere di una verità difficile da accettare. Nella puntata che andrà in onda lunedì 3 novembre alle 16 su Rai 1, Roberto e Mario si coalizzeranno per nascondere a Caterina i loro trascorsi. Nel frattempo, Adelaide sarà su tutte le furie dopo aver scoperto che Marcello è innamorato di Rosa. Umberto proverà a calmare la contessa, mentre Irene rifletterà sulla sua situazione sentimentale.

Caterina non sospetta che Mario era fidanzato con Roberto

Caterina vivrà liberamente il suo amore con Mario, dopo aver rivelato pochi giorni prima la verità sulla sua relazione con il ragazzo conosciuto a Roma.

Tuttavia, la Venere sarà all’oscuro del passato del suo fidanzato, Mario Oradei, legato sentimentalmente per alcuni mesi al co-direttore de Il Paradiso delle signore, Roberto Landi. Caterina ignorerà quindi che sia il suo datore di lavoro sia il suo fidanzato sono in realtà attratti dagli uomini. Roberto e Mario faranno fronte comune e preferiranno mantenere il riserbo davanti a Caterina sul fatto di conoscersi già, mascherando il tutto con un preciso stratagemma: quando si troveranno faccia a faccia, si stringeranno la mano come perfetti sconosciuti.

Odile affronta Rosa

Nel frattempo, ci saranno reazioni a catena in seguito alla mancata celebrazione delle attese nozze tra la contessa e Barbieri.

Quest’ultimo ha lasciato Adelaide alla vigilia del matrimonio, dopo essersi reso conto di essere innamorato di Rosa. Proprio la giornalista dovrà fare i conti con la delusione provocata alla sua migliore amica, Odile. Sarà infatti la figlia di Adelaide a presentarsi di fronte a Rosa, affrontandola a viso aperto, ritenendola la causa di tutta la sofferenza di sua madre. Mentre la contessa cercherà di superare il dolore per essere stata abbandonata dal compagno, in lei nascerà un sentimento di rabbia che preoccuperà non poco Umberto. Sarà Guarnieri a tentare di placare la furia di Adelaide, ma ogni suo sforzo risulterà vano. La contessa, infatti, non vorrà calmarsi e prenderà in mano le redini della situazione, decisa a mettere in atto una vendetta contro Marcello e Rosa.

Spazio anche alle vicende di Irene, che dovrà riflettere sulla sua vita privata. Le parole di sua zia Sandra, scritte nero su bianco in una lettera, la porteranno a meditare profondamente.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha lasciato Adelaide

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Marcello ha ripensato a tutti i momenti vissuti con Rosa, rendendosi conto di essere innamorato di lei. Alla vigilia delle nozze, Barbieri si è recato in piazzetta, dove ha visto un padre e una madre con il loro bambino. In quel momento, ha pensato alla gioia di diventare padre, un desiderio che riteneva irrealizzabile accanto alla contessa, ormai avanti con gli anni rispetto a Rosa. Spinto dal forte sentimento che prova per la giornalista, Marcello ha trovato il coraggio di presentarsi a Villa Guarnieri e parlare a cuore aperto con Adelaide.

La contessa è stata così lasciata all’improvviso dal suo fidanzato, proprio la sera prima del matrimonio. Una situazione che l’ha gettata in un dolore profondo, reso ancora più insopportabile dall’assenza di una spiegazione chiara sull’improvviso annullamento delle nozze.