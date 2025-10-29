Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un atteso confronto tra due protagonisti, Adelaide e Marcello. Nella puntata che andrà in onda venerdì 31 ottobre alle 16 su Rai 1, si potrà assistere al primo incontro tra Adelaide e Marcello dopo la loro rottura. Gli occhi saranno quindi puntati sulla contessa, che scoprirà che il suo ex fidanzato ha una storia d’amore con Rosa. La terribile scoperta avverrà grazie a una conversazione origliata tra Odile e Umberto.

Adelaide scopre che Marcello e Rosa sono fidanzati

Adelaide metterà fine al suo lungo isolamento, trascorso chiusa in casa e a letto, sopraffatta dalla disperazione per essere stata abbandonata sull’altare dal suo giovane compagno.

La sua prima uscita, tuttavia, non sarà dettata dal piacere o dal desiderio di svago: la contessa sarà decisa ad ottenere un chiarimento definitivo con Marcello, per dare finalmente un senso all’improvviso strappo che ha segnato la fine della loro relazione. A spingerla ad affrontare il confronto sarà una conversazione origliata casualmente tra Odile e Umberto, nella quale i due parleranno in modo esplicito e inequivocabile della relazione tra Rosa e Marcello. Le parole ascoltate saranno per Adelaide una vera e propria doccia fredda: la contessa, che da giorni si tormentava cercando di comprendere le ragioni del passo indietro del suo fidanzato, si troverà improvvisamente di fronte a una verità dolorosa e inaspettata.

Adelaide pretende spiegazioni da Marcello

Nel frattempo, Adelaide uscirà finalmente di casa e si presenterà a casa di Marcello, dove avverrà il loro primo incontro dopo la rottura. È bene ricordare che Barbieri si era già recato a Villa Guarnieri il martedì successivo al mancato matrimonio, con l’intento di avere un confronto diretto con la contessa. Tuttavia, in quell’occasione, Umberto aveva scelto di evitare l’incontro tra sua cognata e l’ex fidanzato, nel tentativo di proteggerla da un ulteriore dolore, vista la fragilità emotiva in cui versava. Le anticipazioni della puntata del 4 novembre de Il Paradiso delle signore non rivelano ancora quali saranno i toni della conversazione tra Adelaide e Marcello, lasciando spazio a molte ipotesi e aspettative.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello e Rosa si sono baciati

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Rosa e Marcello si sono incontrati dopo che quest’ultimo ha annullato le nozze con la contessa Adelaide. Durante l’incontro, i due giovani si sono dichiarati innamorati l’uno dell’altra e si sono lasciati andare a un bacio appassionato. Nel frattempo, Adelaide ha continuato a restare chiusa in casa, trascorrendo gran parte delle giornate a letto, circondata dall’affetto dei suoi cari. Anche la piccola Anita ha cercato di tirarle su il morale, ma la contessa non è riuscita a trovare pace, tormentata dal fatto di non aver compreso i motivi che hanno spinto Marcello a lasciarla la sera prima del loro matrimonio.