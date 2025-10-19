Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano l’arrivo di una misteriosa lettera per una delle protagoniste. Nella puntata in onda venerdì 31 ottobre alle 16 su Rai 1, Irene leggerà una missiva della zia Sandra contenente una proposta inaspettata. Nel frattempo, Caterina riceverà una sorpresa dal suo fidanzato e così verrà alla luce che il misterioso ragazzo non è altro che Mario Oradei. Roberto, sconvolto dalla notizia, faticherà a nascondere la propria reazione: il suo ex ha una relazione con una delle Veneri.

Zia Sandra fa una proposta a Irene

Irene riceverà una visita inaspettata da sua zia Sandra. Durante i giorni di permanenza a Milano, la donna scoprirà che la nipote ha contratto dei debiti e si offrirà di saldare l’intero importo. Le sorprese per la capocommessa de Il Paradiso delle Signore non finiranno qui: Sandra scriverà anche una lettera a Irene, che le verrà consegnata poco prima della partenza. Nella lettera sarà riportata nero su bianco una proposta che zia Sandra intende fare alla nipote. Il contenuto e le parole esatte della lettera, tuttavia, non sono ancora stati svelati dalle anticipazioni della puntata.

Roberto scopre che Mario è il fidanzato di Caterina

Al negozio di moda ci saranno grandi festeggiamenti grazie al successo dell’evento per il lancio della nuova rubrica femminile.

Tuttavia, qualcosa scombussolerà gli animi di due protagonisti, innescato da una sorpresa che il fidanzato di Caterina farà alla Venere. Per la figlia di Fulvio sarà dolce ricevere un pensiero dal suo compagno, ma per Roberto sarà un vero colpo emotivo. Landi scoprirà che il misterioso fidanzato di Caterina è proprio Mario Oradei, il suo ex. La notizia lo sconvolgerà profondamente. Nel frattempo, ci sarà anche un confronto atteso tra Adelaide e Marcello. La contessa, dopo aver ascoltato una conversazione tra Odile e Umberto, scoprirà che Barbieri l’ha lasciata per Rosa. Decisa ad avere spiegazioni, Adelaide si presenterà a casa di Marcello.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa è stata aggredita

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Rodolfo Sacchi ha aggredito Rosa. I terribili momenti vissuti dalla giornalista sono stati visti da Mirella, che ha assistito inerme alla scena, mentre Marcello è riuscito a soccorrere Rosa dalla furia dell’uomo. Nel frattempo, Adelaide ha scelto di indossare l’abito realizzato da Greta per le sue imminenti nozze, dopo che il vestito dell’atelier di Galeotti è stato danneggiato irrimediabilmente. Agata, invece, è riuscita a convincere Ciro ad assumere Johnny al Gran Caffè Amato.