Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una scoperta sconvolgente per la contessa. Nell’episodio in onda lunedì 3 novembre alle 16 su Rai 1, Adelaide ascolterà una conversazione tra Odile e Umberto e scoprirà la vera causa delle sue mancate nozze con Marcello: la responsabile è Rosa. Appena ottenute queste informazioni, si precipiterà a casa dell’ex fidanzato per pretendere una spiegazione. Nel frattempo, Caterina riceverà una gradita sorpresa da parte del suo fidanzato, Mario Oradei.

Adelaide pretende da Marcello spiegazioni su Rosa

Odile e Umberto si troveranno a discutere degli ultimi avvenimenti e delle nozze mancate tra Adelaide e Marcello. Durante il loro scambio, verrà fatto un riferimento che allarmerà la contessa, presente nelle vicinanze. Guarnieri e la direttrice della Galleria Milano Moda citeranno chiaramente Rosa Camilli come responsabile dell’annullamento del matrimonio da parte di Barbieri. Dopo aver origliato la conversazione, Adelaide si precipiterà a casa di Marcello per ottenere spiegazioni direttamente da lui. La reazione della contessa potrebbe essere imprevedibile, ma le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non svelano ancora nulla sul confronto tra i due.

Roberto scopre che Mario è fidanzato con Caterina

La nuova rubrica dedicata alle donne, pubblicata sulla rivista de Il Paradiso delle signore, raggiungerà importanti traguardi. Lo staff deciderà di festeggiare il successo ottenuto. Durante la celebrazione, ci sarà una piacevole sorpresa per una delle Veneri: Caterina Rinaldi riceverà un gesto inaspettato dal suo fidanzato, che la renderà molto felice. Il compagno della commessa è un volto noto, già visto in passato al Circolo: si tratta di Mario Oradei. Proprio in occasione dei festeggiamenti, Roberto Landi scoprirà un dettaglio inaspettato: la sua collega è sentimentalmente legata al suo ex fidanzato.to. Per Irene, invece, si prospetterà un epilogo inaspettato alla difficile vicenda vissuta durante l’estate del 1965.

La signorina Cipriani è stata truffata da Leonardo Crespi, che le ha intestato una società lasciandole una serie di debiti da saldare con l'ufficio delle imposte. Sua zia Sandra le farà un dono generoso: si occuperà di estinguere l’intera somma e le farà anche una proposta. Tuttavia, Sandra non esprimerà a voce le sue intenzioni, ma le affiderà tutto in una lettera.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide disperata dopo la rottura con Marcello

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi su Rai 1, Adelaide ha trascorso il fine settimana chiusa in casa a piangere, quando invece avrebbe dovuto celebrare il suo matrimonio con Marcello. Quest’ultimo l’ha lasciata alla vigilia delle nozze senza fornire alcuna spiegazione. Nel frattempo, i giornalisti hanno preso d’assalto il negozio di moda in cerca di dettagli sull’accaduto, mentre Matteo e Mirella hanno provato a mettersi in contatto con Rosa.