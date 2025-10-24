Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano che le vicende legate alla prestigiosa clinica milanese continueranno a essere al centro della trama. Nella puntata che andrà in onda martedì 4 novembre alle 16 su Rai 1, il proprietario del centro, il professor Di Meo, scoprirà che Enrico sta trasgredendo le indicazioni terapeutiche per risolvere il suo problema alla mano. Intanto, Irene si metterà alla ricerca di una nuova Venere, mentre Adelaide non vorrà sentire ragioni: Marcello e Rosa dovranno essere licenziati.

Di Meo scopre che Enrico non segue la terapia

Alberto Di Meo farà una scoperta che lo lascerà di stucco. Il professore e medico a capo della clinica dove lavora il dottor Proietti verrà a sapere che proprio quest’ultimo non è stato ligio alle indicazioni ricevute. Enrico, infatti, non seguirà la terapia prescritta per risolvere il problema alla mano.

Le anticipazioni rivelano che Enrico trasgredirà le istruzioni, anche se non è stata chiarita la motivazione che lo spingerà a prendere questa decisione. Intanto, a Il Paradiso delle Signore, il clima sarà sempre più teso a causa delle mancate nozze tra Barbieri e la contessa. Proprio Adelaide sarà furiosa con Marcello e Rosa, al punto da chiedere a Roberto di licenziare entrambi.

Marcello e Rosa pronti a tutto per difendere il loro amore

Nel frattempo, Marcello e Rosa saranno comunque pronti ad affrontare il difficile momento causato dalla vendetta messa in atto da Adelaide. Barbieri, dal canto suo, sarà consapevole che la contessa non si fermerà finché non avrà raggiunto il suo obiettivo.

Intanto, Irene sarà alla ricerca di una nuova Venere da assumere a Il Paradiso delle Signore per sostituire Elvira, che si è recentemente trasferita a Sanremo insieme a Salvatore. Johnny, quindi, offrirà il suo aiuto alla capocommessa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Di Meo ha scoperto che Enrico ha un problema alla mano

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Enrico ha svelato a Di Meo di avere un problema alla mano che non gli consente di impugnare il bisturi.

Di Meo, tuttavia, non ha accettato le dimissioni presentate dal dottor Proietti e, anzi, gli ha proposto una collaborazione piuttosto discutibile. Il proprietario della clinica, infatti, non ha voluto rinunciare ad avere Enrico nel suo staff e gli ha quindi suggerito di fingere di essere lui a operare i pazienti, sfruttando il suo nome e la sua fama per aumentare i guadagni della struttura. Nel frattempo, Marta ha continuato a non sospettare che il suo compagno avesse un problema, attribuendo il suo stato d’animo malinconico alle grandi responsabilità lavorative.