Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano la decisione improvvisa di alcuni protagonisti di lasciare Milano. Nella puntata in onda venerdì 7 novembre alle 16 su Rai 1, Agata sceglierà di aiutare gli alluvionati di Firenze e si recherà in Toscana. Ma non sarà sola: la seguiranno anche Mimmo e Johnny. Intanto, Barbara diventerà una nuova Venere, mentre Marcello annuncerà di aver lasciato il lavoro. Enrico, invece, confesserà a Marta di avere un problema alla mano.

Agata, Mimmo e Johnny vanno in Toscana

Concetta e Ciro saluteranno con orgoglio la figlia minore, in partenza per Firenze.

Agata ha scelto di dare un aiuto concreto agli alluvionati e al suo fianco ci saranno anche Mimmo e Johnny, che lasceranno Milano insieme a lei per portare soccorso alle persone rimaste senza nulla a causa dei gravi danni provocati dal maltempo. Al Paradiso delle signore, invece, si vivranno momenti di grande tensione a causa della ritorsione di Adelaide contro Rosa e Marcello. La redazione sarà impegnata a fronteggiare le ultime mosse della contessa, con un inaspettato aiuto da parte di Tancredi.

Marcello lascia Il Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore ci saranno cambiamenti alla direzione: Marcello lascerà il lavoro. Barbieri comunicherà alle Veneri di aver dato le dimissioni. Barbara Musso, invece, supererà il periodo di prova e verrà assunta ufficialmente come commessa del negozio.

Enrico, invece, non riuscirà a svolgere il suo lavoro in sala operatoria: a causa del problema alla mano, non sarà più in grado di impugnare il bisturi. Esasperato dalla situazione, Enrico troverà il coraggio di confessare a Marta la verità sul suo problema, che le ha nascosto per mesi. Le anticipazioni, tuttavia, non chiariscono quale sarà la reazione di Marta quando verrà messa al corrente della situazione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Agata è andata alla sfilata con Delia

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Agata ha accompagnato Delia e Johnny alla sfilata degli Ambrosini, partecipando anche alla festa organizzata. Nel frattempo, Botteri ha scoperto che la sua fidanzata ha preso parte alla serata anche senza di lui.

Marcello, a pochi giorni dalle nozze, ha scoperto che Rosa prova dei sentimenti per lui. Nel tentativo di soffocare ciò che sente a sua volta, ha trascorso una serata speciale con Adelaide, ma persino durante il bacio con la contessa il pensiero è corso a Rosa.