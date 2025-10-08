Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre alle 16 su Rai 1, rivelano che Salvatore lascerà Milano per trasferirsi a Sanremo con la sua famiglia. Prima di andare via, il barista del Gran Caffè Amato ricorderà Armando e saluterà Marcello, con il quale ripenserà ai momenti trascorsi insieme. Intanto, proseguiranno i preparativi di Adelaide per le imminenti nozze. Non mancheranno i problemi: il suo abito da sposa, infatti, verrà danneggiato.

Salvatore e Marcello ripensano ai momenti trascorsi insieme

Salvatore si preparerà a salutare gli amici prima di cambiare completamente vita, trasferendosi in Liguria con Elvira e Andrea. Prima di partire, però, il barista dovrà decidere cosa fare delle sue quote del Gran Caffè Amato, ma grazie a Marcello riuscirà a trovare una soluzione. Nel frattempo, Elvira e suo marito saluteranno con grande commozione tutti gli amici con cui hanno condiviso gli ultimi anni. Ci sarà inoltre un momento di grande vicinanza tra Salvatore e Marcello: durante il loro ultimo saluto rivivranno i momenti trascorsi insieme in passato e rifletteranno anche sul loro futuro. Nelle scene finali in cui Salvatore sarà presente ne Il Paradiso delle Signore ci sarà un ricordo speciale per Armando Ferraris, interpretato da Pietro Genuardi, scomparso nel mese di marzo.

Greta si avvicina ad Adelaide

Nel frattempo, continueranno i preparativi di Adelaide, in vista delle nozze fissate per il 25 ottobre con Marcello. La contessa proverà il suo vestito da sposa di fronte a Marta e Odile. Ci sarà poi un momento particolare vissuto dalla contessa che farà uno strano sogno che si rivelerà come un cattivo presagio. L’abito per il matrimonio, infatti, si rovinerà e ciò provocherà grande turbamento nella contessa. Fortunatamente, i fratelli Marchesi si renderanno subito disponibili a risolvere il problema: Greta realizzerà un nuovo abito. Tuttavia, la situazione insolita farà storcere il naso a Umberto, che deciderà di iniziare a indagare sul conto di Greta e sul suo passato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico ha accettato l'accordo di Di Meo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Enrico ha rifiutato di scendere a patti con il professor Di Meo. Quest’ultimo, venuto a sapere del suo problema alla mano, ha voluto comunque sfruttare la fama di Enrico chiedendogli di fingere di operare personalmente i pazienti. In un primo momento, il dottor Proietti ha rassegnato le dimissioni, salvo poi ripensarci quando ha saputo che un facoltoso paziente, dopo l’operazione chirurgica promessagli da Enrico, avrebbe fatto un’ingente donazione per aprire un reparto pediatrico nella clinica.