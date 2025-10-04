Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un nuovo alone di mistero che avvolgerà i fratelli Marchesi. Nelle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre alle 16 su Rai 1, Greta farà il suo ingresso a Milano e si avvicinerà ad Adelaide. La nuova stilista della GMM, sorella di Ettore, attirerà i sospetti di Umberto, deciso a indagare per fare luce sul suo passato.

Greta conosce Odile e si avvicina ad Adelaide

Ettore effettuerà una telefonata misteriosa che attirerà l’attenzione di Odile, tanto da spingerla a confidare quanto ascoltato a sua cugina Marta.

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, è probabile che lo stilista stia chiamando sua sorella Greta, che infatti arriverà poco dopo a Milano. Per l’occasione, Ettore inviterà Odile a cena, con l’intento di presentarle Greta. Nel frattempo, un piccolo incidente coinvolgerà l’abito della contessa, ma i fratelli Marchesi interverranno prontamente per risolvere la situazione. Greta mostrerà subito alcuni bozzetti a Odile, che le ispireranno un’idea per aiutare sua madre. In seguito, la stilista riuscirà a far tornare il sorriso ad Adelaide grazie alla sua creazione.

Umberto nutre sospetti su Greta Marchesi e inizia a indagare sul suo conto

Nel frattempo, quanto accaduto non sarà visto di buon occhio da Umberto Guarnieri.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non chiariscono un punto fondamentale: in che modo è stato danneggiato l’abito della contessa. Non viene infatti fornito l’elemento chiave della vicenda, ovvero se il danno al vestito da sposa sia frutto di un sabotaggio intenzionale da parte dei fratelli Marchesi, forse per avvicinarsi ulteriormente ad Adelaide. Quel che è certo è che Umberto, insospettito dalla situazione, non resterà a guardare: agirà in silenzio, avviando un’indagine sul passato di Greta Marchesi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha fatto delle telefonate misteriose

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Ettore Marchesi è stato assunto come creativo della Galleria Milano Moda, rivelando a Odile il suo talento come stilista.

È stato lui, infatti, a disegnare l’abito che Odile indosserà al matrimonio di sua madre. Nel frattempo, Marchesi ha iniziato a fare telefonate misteriose a un interlocutore ancora non identificato, stando a quanto mostrato finora. Durante la prima chiamata, ha rassicurato la persona all’altro capo del telefono che tutto stava procedendo secondo i piani. Nella seconda, invece, ha annunciato che era giunto il momento di passare alla fase successiva, invitando il misterioso interlocutore a raggiungerlo per proseguire con quanto stabilito.