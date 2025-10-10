Le anticipazioni de lI Paradiso delle Signore relativamente alle puntate in onda da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre alle 16 su Rai 1 annunciano che Umberto non si fiderà di Greta e quindi inizierà a incalzare la stilista con domande scomode, deciso a scoprire cosa nasconde. Nel frattempo, Marcello sarà assalito dai dubbi prima di convolare a nozze con Adelaide.

Umberto vuole scoprire la reale identità di Greta

Greta Marchesi entrerà a gamba tesa alla Galleria Milano Moda, grazie alla raccomandazione di suo fratello Ettore. Odile sarà intenzionata ad assumere la ragazza come stilista ufficiale del negozio.

Questa situazione permetterà ai fratelli Marchesi di vedere il loro piano entrare nel vivo, poiché tutto procederà come previsto. Umberto, però, non sarà favorevole all’idea di Odile di inserire nel team la sorella di Ettore, opponendosi con forza alla sua assunzione. Guarnieri, inoltre, continuerà a interrogare Greta, incalzandola con domande scomode per cercare di scoprire cosa nasconde. In particolare, Umberto vorrà fare luce sulla vera identità della giovane stilista.

Marcello prende una dolorosa decisione

Nel frattempo, Umberto sarà anche alle prese con Adelaide, prossima a sposarsi con Marcello. Guarnieri continuerà ad avere screzi con Barbieri, non riuscendo ad accettare che la contessa convoli a nozze con lui.

Intanto, Marcello sarà assalito dai dubbi e apparirà pensieroso in vista del matrimonio, previsto per il 25 ottobre. Barbieri si confiderà con Matteo, per poi prendere una decisione dolorosa prima di sposare Adelaide. Tuttavia, le anticipazioni non rivelano ancora se Marcello deciderà di mandare a monte la cerimonia a causa di un ripensamento.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Odile si è confidata con Rosa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Odile è rimasta turbata dopo aver scoperto che sua madre ha deciso di andare a vivere in un attico con Marcello dopo le nozze. La figlia della contessa ha confidato i suoi timori a Rosa, che nel frattempo è rimasta sconvolta sapendo che Barbieri ha intenzione di acquistare un appartamento per iniziare una nuova vita con la futura moglie.

Parallelamente, Ettore ha notato la tristezza negli occhi di Odile e, per farle tornare il sorriso, ha realizzato una vetrina della Galleria Milano Moda ispirata alla luna, con l’intento di stupirla. Inoltre, lo stilista ha organizzato una serata speciale per Odile e Adelaide all’osservatorio di Brera, in occasione dell’eclissi lunare. Spazio anche alle vicende di Delia, che ha incontrato suo cugino Johnny e lo ha ospitato nel suo appartamento. L’arrivo del musicista ha portato scompiglio tra le Veneri, con Irene che è sembrata infastidita dalla presenza del ragazzo in casa. Tuttavia, la capo commessa ha avuto modo di incontrare Johnny mentre suonava per strada e ha apprezzato il suo stile di vita, così diverso dal suo.