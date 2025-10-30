Le trame delle puntate de Il Paradiso delle signore, in onda dal 10 al 14 novembre, rivelano che Adelaide deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita, presentandosi al Circolo.

La contessa sarà protagonista anche di un infuocato faccia a faccia con la sua nemica Rosa Camilli, riuscendo a metterla in difficoltà e umiliarla.

Intanto, Enrico sceglierà di raccontare tutta la verità a Marta su quanto gli è accaduto negli ultimi mesi: la donna si rivolgerà al padre per cercare di dare una mano al suo compagno.

Rosa umiliata dalla contessa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10-14 novembre

La contessa Adelaide sarà pronta a rialzarsi dopo l'annullamento del matrimonio con Marcello e cercherà il suo riscatto.

Si ripresenterà al Circolo, dimostrando di essersi lasciata alle spalle la sonora batosta.

Adelaide rivedrà anche Rosa Camilli: tra le due ci sarà un acceso scontro, durante il quale la contessa non si farà scrupoli a umiliarla.

Intanto, Agata e Mimmo saranno sempre più vicini. Tra i due sboccerà l'amore e ben presto anche i Puglisi si ritroveranno a prendere atto di questa importante novità.

Marcello Barbieri su tutte le furie con la sua ex Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 novembre, inoltre, rivelano che Marcello, dopo aver appreso dello scontro tra Rosa e Adelaide sarà su tutte le furie, ben consapevole del fatto che la contessa non avrà intenzione di lasciarli in pace, facendogliela pagare per le nozze saltate.

Enrico aprirà il suo cuore a Marta e le confesserà tutti i dettagli legati al suo problema di salute alla mano, che ha rischiato di compromettere la sua carriera professionale.

Marta sarà particolarmente comprensiva nei confronti del compagno e deciderà di rivolgersi al padre, Umberto Guarnieri, per chiedergli aiuto e risolvere al più presto il problema di Enrico.

Marcello aveva annullato le nozze imminenti con la contessa Adelaide negli episodi precedenti

Negli episodi precedenti della soap opera, Marcello ha scelto di annullare di punto in bianco le nozze con Adelaide, ammettendo di non essere più certo dei suoi sentimenti.

Un colpo al cuore spiazzante per la contessa che, in quella circostanza, ha fatto fatica a credere alle parole di Barbieri.

Solo in un secondo momento, Adelaide è venuta a sapere della tresca clandestina tra Marcello e la giornalista Rosa Camilli, mostrandosi subito sul piede di guerra nei confronti del suo ex compagno.