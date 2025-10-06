Settimana intensa quella in arrivo per Il Paradiso delle signore 10, in onda su Rai 1 da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre 2025, sempre alle ore 16:00. Adelaide si ritroverà con l'abito da sposa rovinato ma Greta avrà un'idea per sistemare le cose. Rosa, invece, verrà aggredita da Sacchi.

Adelaide tra sogni inquieti e un abito da sposa distrutto

Lunedì 13 ottobre, Adelaide indosserà per la prima volta l’abito da sposa, con Marta e Odile al suo fianco. La scena sembrerà idilliaca, ma un misterioso invito di Ettore ad Odile cambierà l’atmosfera: sarà l’occasione per conoscere Greta, la sorella dell’uomo, che si mostrerà subito enigmatica.

Il giorno dopo, martedì 14 ottobre, la contessa sarà turbata da un sogno che potrebbe avere il valore di un presagio. A peggiorare le cose, il suo vestito nuziale verrà irrimediabilmente rovinato, ma proprio Greta si offrirà di aiutarla.

Mercoledì 15 ottobre Greta mostrerà i suoi bozzetti a Odile, dando origine a un’idea in grado di salvare le nozze della contessa. La tensione però resta alta per Rosa, ancora scossa dall’incontro con Rodolfo Sacchi.

Il dramma di Rosa: importunata e aggredita da Rodolfo Sacchi

Nella puntata del 14 ottobre, lo sconosciuto che aveva avvicinato Rosa il giorno precedente si rivelerà essere Rodolfo Sacchi, che tornerà a importunarla. Mimmo, fortunatamente, interverrà per difenderla.

Tuttavia nella puntata di giovedì 16 ottobre l’uomo tornerà a farsi vivo, aggredendo Rosa in strada. Sarà Marcello a salvarla, accorrendo appena in tempo, mentre Mirella, testimone dell’accaduto, resterà profondamente scossa. Le conseguenze dell’aggressione si faranno sentire: Rosa verrà trattenuta in ospedale e Marcello non smetterà di pensare a lei. Intanto Mirella deciderà di parlarle, confidandole un dettaglio importante.

Johnny in cerca di riscatto, Salvatore e Elvira salutano il Paradiso

Nel corso della settimana Johnny verrà messo alla prova da nuove difficoltà. Dopo aver deciso di restare a Milano, si troverà però senza un impiego. Sarà Delia ad avere un’idea per dargli una nuova possibilità.

Agata cercherà anche di convincere Ciro ad assumerlo alla Caffetteria, ma la decisione finale resterà in bilico. Nel frattempo Elvira e Salvatore si prepareranno a dire addio a Milano e ai colleghi del Paradiso. Il loro saluto sarà commosso e pieno di ricordi, culminando nella puntata di venerdì con un ultimo abbraccio tra Salvo e Marcello.

Umberto diffida di Greta: il suo passato nasconde qualcosa?

Venerdì 17 ottobre, i sospetti inizieranno a serpeggiare anche intorno alla figura di Greta. Umberto, da sempre attento ai dettagli, comincerà a nutrire dei dubbi su di lei e deciderà di indagare sul suo passato. Il coinvolgimento di Greta nei preparativi del matrimonio con Adelaide potrebbe nascondere più di una semplice buona intenzione.

Caterina senza notizie, Mirella cerca una soluzione

Tra le trame secondarie che si svilupperanno nel corso della settimana c’è quella legata a Caterina, sempre più preoccupata per il silenzio del suo fidanzato. Mirella, preoccupata per l’amica, deciderà di intervenire con un’idea che potrebbe aiutare a sbloccare la situazione, portando una nuova dinamica nei prossimi episodi.

Gli ascolti de Il Paradiso delle Signore: la soap regina del pomeriggio Rai

Il Paradiso delle signore continua a registrare risultati solidi e costanti. Nella settimana conclusasi il 4 ottobre 2025, la soap ha ottenuto una media di 1,65 milioni di spettatori a puntata, con uno share che ha oscillato tra il 19% e il 20,2%, mantenendo la leadership assoluta nella fascia pomeridiana contro Uomini e donne.

Le storie ambientate nel grande magazzino milanese restano un punto di riferimento per il pubblico affezionato di Rai 1, consolidando la fidelizzazione degli spettatori già nelle prime settimane di messa in onda della decima stagione.