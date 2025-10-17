Dal 20 al 24 ottobre, su Rai 1, torna l'appuntamento con Il Paradiso delle signore, in onda alle 16. Le anticipazioni svelano che le nozze di Adelaide e Marcello si avvicinano, ma i dubbi di Marcello rischiano di compromettere tutto. Adelaide cerca di coinvolgerlo nei preparativi, ma la mente del giovane è altrove. Intanto Rosa, appena dimessa dall'ospedale, lotta con i suoi sentimenti per Marcello, mentre Umberto continua a mettere alla prova Greta con una serie di domande che la mettono a disagio. Nel frattempo, Johnny trova finalmente un posto in Caffetteria.

La visita di Monsignor Giglio a Villa Guarnieri promette, invece, di portare un po' di serenità prima delle nozze. Tuttavia, il destino di molti personaggi sembra incerto, con decisioni al bivio e segreti pronti a emergere.

Marcello e Adelaide: tensioni e preparativi per le nozze

La Contessa Adelaide è impegnata nei preparativi finali per il suo matrimonio con Marcello, ma il giovane sembra distratto, assorbito da pensieri che lo tormentano. Nonostante i suoi sforzi per apparire all'altezza delle aspettative, Marcello è perplesso e i dubbi lo assalgono, soprattutto a causa delle continue provocazioni di Umberto. Guarnieri, infatti, non perde occasione per instillare in Marcello ulteriori incertezze, facendo vacillare la fiducia del giovane.

Nel frattempo, Monsignor Giglio arriva a Villa Guarnieri per benedire la coppia, ricordando loro l'importanza del legame matrimoniale, un momento che dovrebbe portare serenità ma che rischia invece di acuire le tensioni in Marcello.

Rosa e il ritorno al Paradiso dopo l'aggressione

Rosa torna al Paradiso dopo l'aggressione subita da Rodolfo Sacchi, che, nel frattempo, è stato arrestato. Nonostante la sua apparente ripresa, la giovane è turbata, continuamente assillata dal ricordo del bacio con Marcello. La situazione si complica ulteriormente quando Paola, la moglie di Sacchi, chiede di incontrarla, probabilmente per condividere un dolore comune di fronte agli abusi subiti. Nel frattempo, Rosa decide di incontrare nuovamente Marcello, un incontro che si rivelerà fondamentale per il futuro dei due e che porterà Rosa a prendere una decisione drastica: segno che il suo cuore è ancora fortemente diviso tra le ombre del passato e le speranze per il futuro.

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle signore

Nell'episodio del 17 ottobre, Umberto ha mostrato crescente diffidenza verso Greta, indagando sul suo passato e insinuando dubbi. Intanto, Agata ha cercato di convincere Ciro ad assumere Johnny in Caffetteria, mentre Rosa, dopo l'aggressione subita da Sacchi, è rimasta in ospedale, con Marcello al suo fianco a preoccuparsi costantemente per lei. È emerso inoltre un segreto: Mirella ha fatto una rivelazione importante a Rosa, aggiungendo ulteriore tensione alla già delicata situazione della giovane.