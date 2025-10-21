Le trame degli episodi de Il Paradiso delle signore in programma da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre su Rai 1 rivelano che Marcello spezzerà il cuore di Adelaide quando rimanderà le loro nozze. Enrico, invece, continuerà a mentire a Marta circa i suoi problemi di salute.

Marcello rimanda le nozze con Adelaide

La dichiarazione di Marcello sarà un colpo durissimo per Adelaide. Tutti i famigliari si stringeranno intorno alla contessa dopo che il direttore de Il Paradiso rimanderà le loro nozze. Roberto, invece, cercherà di tenere a bada i giornalisti, dopo che la notizia farà il giro di tutta Milano.

Umberto, intanto, si dichiarerà certo di conoscere il motivo per il quale Marcello ha deciso di fare un passo indietro. Allo stesso tempo, Barbieri farà perdere le proprie tracce e per questo motivo Matteo si metterà in contatto con Rosa. Marcello tornerà poco dopo a Villa Guarnieri per consegnare a Umberto la documentazione relativa alla gestione del patrimonio di Adelaide. Nel frattempo, la contessa cercherà di riprendersi dal doloroso volta faccia di Marcello. Anita proverà a tirare su il morale dei componenti di villa Guarnieri ma l'impresa si rivelerà più difficile del previsto.

Intanto, Caterina mostrerà la foto del suo nuovo fidanzato alle colleghe di lavoro, le quali scopriranno che non si tratta di un volto sconosciuto al Paradiso.

Enrico continua a mentire a Marta sulla sua salute

Dagli spoiler della soap opera si apprende che Johnny e Mimmo si scambieranno confidenze amorose. Il musicista comprerà, poi, il pulmino tanto desiderato.

Enrico, invece, scoprirà che esiste una nuova terapia per ripristinare la piena funzione della sua mano. Il medico continuerà a tenere Marta all'oscuro in merito alle sue delicate condizioni di salute.

Rosa, intanto, farà ritorno a Milano dove potrà riabbracciare Marcello che si lascerà andare ad un'importante confidenza. L'uomo si recherà poi al grande magazzino per rassegnare le proprie dimissioni. Alla fine, Barbieri e Rosa prenderanno una decisione sul loro futuro.

Marcello ha pensato costantemente a Rosa

Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle signore, Adelaide ha provato a coinvolgere Marcello nei preparativi del matrimonio. Barbieri si è sforzato di essere all'altezza delle aspettative anche se ha pensato costantemente a Rosa, rimasta vittima di un'aggressione da parte di uno stalker. La giornalista è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata sul posto di lavoro. Rodolfo Sacchi, invece, è stato arrestato. Infine, Odile ha assunto Greta alla Galleria Milano Moda, suscitando la contrarietà di Umberto mentre Johnny ha preso servizio presso la caffetteria di Ciro Puglisi.