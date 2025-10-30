Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano che il piano di vendetta di Adelaide andrà avanti. Nelle puntate in onda nel mese di novembre su Rai 1, la contessa proseguirà nel suo intento di colpire Rosa, la donna che le ha portato via il compagno. Adelaide indagherà sul suo passato, architettando un piano spietato ai suoi danni. Tuttavia, inaspettatamente, Odile si schiererà dalla parte della giornalista, rivelandole le mosse segrete della madre.

Adelaide indaga sul passato di Rosa

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore rivelano che il mese di novembre porterà sul piccolo schermo la vendetta di Adelaide su Rosa.

Già nel promo della puntata del 31 ottobre è stata trasmessa una clip con una sfuriata della contessa, arrabbiata dopo aver scoperto che Marcello l’ha lasciata per fidanzarsi con Rosa. Quest’ultima finirà così nel mirino di Adelaide, decisa a farle pagare il prezzo della sua rivalità in amore. Ci saranno momenti in cui la contessa, ferita nell’orgoglio, esploderà di rabbia e dimostrerà la sua totale disistima per la scrittrice. Intanto, le mosse di Adelaide non si fermeranno qui: la donna porterà avanti anche delle indagini sul passato di Rosa.

Odile si schiera con Rosa e va contro Adelaide

Le anticipazioni non rivelano ancora cosa verrà scoperto scavando nel passato della giornalista. Per quanto riguarda il personaggio della dottoressa Camilli, si sa ben poco della sua vita a Bologna prima di arrivare a Milano, e non è mai trapelata alcuna informazione su vecchi amori o vicende delicate legate al suo passato.

Tuttavia la contessa non si fermerà e sferrerà un piano diabolico contro la ragazza. Ci sarà però un intoppo non previsto da Adelaide, poiché le cose non andranno come sperato: Odile farà la spia. Pur disapprovando quanto accaduto con Marcello e la nuova relazione con la sua amica, proteggerà proprio quest’ultima dal feroce attacco di sua madre, svelandole ogni cosa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Odile ha consolato Adelaide

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, andate in onda su Rai 1, Odile e Marta hanno provato a consolare la contessa Adelaide, profondamente ferita dopo essere stata lasciata da Marcello alla vigilia del matrimonio. Anche Anita ha provato a starle vicino, trascorrendo del tempo con lei e augurandole di ritrovare la felicità.

Nel frattempo, Marcello e Rosa hanno ufficializzato la loro relazione, scambiandosi parole d’amore importanti. Irene, invece, ha ricevuto la visita inaspettata di sua zia Sandra, mentre Johnny è riuscito ad acquistare il pulmino grazie ai primi guadagni ottenuti con il suo nuovo lavoro da barista.