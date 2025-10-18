Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un grande dolore per uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda venerdì 31 ottobre alle 16:00 su Rai 1, Roberto scoprirà che Mario Oradei è fidanzato con Caterina, rimanendo profondamente turbato. Nel frattempo, la zia di Irene, Sandra, salderà i debiti della nipote, mentre Adelaide scoprirà il motivo per cui è stata lasciata a un passo dal matrimonio.

Roberto scopre l'identità del fidanzato di Caterina ed è sconvolto

A Il Paradiso delle signore sarà tempo di grandi festeggiamenti, vista la popolarità della nuova rubrica dedicata alle donne.

Proprio in questo clima di allegria, Caterina riceverà una piacevole sorpresa dal suo fidanzato. È bene ricordare che, fino a questo momento, non è stato chiarito nulla riguardo al misterioso compagno della figlia di Fulvio, se non che il ragazzo, più grande di lei, vive a Roma. Ma qualcuno non gradirà affatto la sorpresa: si tratta di Roberto Landi, che rimarrà sconvolto quando scoprirà l'identità del fidanzato misterioso: è Mario Oradei, il suo ex.

Sandra salda i debiti di Irene

Nel frattempo, ci sarà una sorpresa anche per Irene Cipriani, che riceverà un gesto generoso da sua zia. Prima di lasciare Milano, infatti, Sandra salderà l'intera somma dei debiti contratti dalla nipote, coinvolta nella truffa ordita in passato da Leonardo Crespi.

Intanto, la signora lascerà anche a Irene anche una lettera contenente una proposta. Tuttavia, le anticipazioni non spiegano ancora nel dettaglio quali saranno le reali parole della zia Sandra né il contenuto completo della lettera. Adelaide Di Sant'Erasmo, invece, ascolterà una conversazione tra Odile e Umberto Guarnieri e scoprirà il motivo per cui Marcello l'ha lasciata prima del matrimonio. La contessa si presenterà quindi a casa di Barbieri in cerca di spiegazioni.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha scoperto che Rosa è innamorata di lui

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andata in onda su Rai 1, Marcello ha trovato a casa una busta contenente alcune parti del romanzo di Rosa non andate in stampa.

La scrittrice ha infatti preferito omettere alcuni passaggi del suo libro con riferimenti troppo personali. Uno di questi riguardava lo schiaffo che Rosa aveva dato a Marcello e il loro bacio, che lei non era mai riuscita a dimenticare. Barbieri ha quindi compreso, leggendo tra le righe, che la giornalista è innamorata di lui. Nel frattempo, Mirella si è recata alla clinica del professor Di Meo per andare a trovare Rosa e raccontarle cosa è successo mentre era svenuta. La Venere ha quindi rivelato alla sua collega che Marcello le ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore mentre era a terra priva di sensi.