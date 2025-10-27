Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 Marcello e Adelaide potrebbero ritrovarsi sul piede di guerra dopo la fine della loro relazione e la cancellazione delle nozze da parte del ragazzo.

Adelaide si ritroverebbe così ad ostacolare in tutti i modi la carriera professionale di Marcello dopo che, in precedenza, era stata proprio lei a inserirla all'interno della finanza milanese per permettergli di cambiare vita.

Il colpo di scena, però, potrebbe arrivare con la rivelazione della verità sul padre di Odile: nel momento in cui Marcello apprenderebbe la verità finirebbe per scagliarsi contro Adelaide per avergli mentito per tutto il tempo in cui sono stati assieme.

La contessa Adelaide contro Marcello e Rosa

Nei prossimi episodi di novembre della soap, Adelaide avrà come unico obiettivo quello di vendicarsi di Rosa e Marcello.

La contessa sarà disposta a tutto pur di punire la coppia di amanti, in particolar modo il suo ex compagno, tanto da chiedere a Roberto Landi di procedere con il licenziamento immediato della coppia dal team del Paradiso delle signore.

Marcello si renderà conto di essersi messo nei pasticci e, a quel punto, deciderà di rassegnare spontaneamente le sue dimissioni, chiedendo però a Landi di preservare il posto di lavoro di Rosa Camilli nella redazione del Paradiso Donna.

Marcello apprende di essere stato ingannato da Adelaide: ipotesi trame Il Paradiso delle signore

Con le puntate successive della soap , Adelaide potrebbe ritrovarsi a dover fare i conti non solo con questa amara batosta sentimentale ma anche con il suo ingarbugliato passato familiare.

La contessa rivelerebbe a Odile la verità sul padre, svelandole così di essere la figlia di Umberto Guarnieri.

Una verità scomoda che verrebbe presto appresa anche dallo stesso Marcello, il quale potrebbe mostrarsi furioso nei confronti della sua ex compagna per averlo ingannato per tutto il tempo in cui sono stati una coppia, tenendolo all'oscuro di questo importante segreto che riguardava ancora una volta il suo ex compagno Umberto Guarnieri.

I fan speravano nel lieto fine per Marcello e Adelaide ne Il Paradiso delle signore 10

In attesa di scoprire tutti i risvolti di questa vicenda, la rottura tra Adelaide e Marcello non ha entusiasmato i fan della soap opera di Rai 1.

In tanti speravano di poter vedere la contessa finalmente felice e spensierata al fianco dell'uomo che diceva di amarla, dopo che in precedenza si era ritrovata a soffrire e a versare lacrime amare per Umberto Guarnieri, che l'aveva lasciata per stare con la giovanissima Flora, salvo poi pentirsi della scelta fatta.