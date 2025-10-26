Le puntate de Il Paradiso delle signore 10, in onda prossimamente su Rai 1, potrebbero vedere Rosa e Marcello al centro delle dinamiche dopo essere usciti allo scoperto con la loro storia d'amore.

I due potrebbero lasciarsi andare alla passione, vivendo con assoluta libertà questa relazione fino ad arrivare al colpo di scena: la giornalista potrebbe scoprire di essere incinta.

Una notizia che renderebbe Marcello l'uomo più felice del mondo, mentre Adelaide si ritroverebbe a fare i conti con l'ennesima batosta di fronte a questa clamorosa scoperta legata al suo ex.

Rosa e Marcello innamorati: anticipazioni Il Paradiso delle signore

La storia d'amore tra Rosa e Marcello sarà al centro delle trame di novembre. Dopo che il ragazzo annullerà ufficialmente le nozze con la contessa, deciderà di uscire allo scoperto con la giornalista e viversi questa storia d'amore alla luce del sole.

Rosa ufficializzerà il fatto che Marcello sia il suo fidanzato anche con le amiche e le colleghe, mentre Adelaide preparerà la sua vendetta spietata e sarà pronta a tutto pur di inguaiare la coppia, al punto da chiederne il licenziamento immediato dal team del Paradiso delle signore.

Marcello, però, non si lascerà scuotere da queste iniziative della contessa e si dirà pronto a tutto pur di viversi la relazione con Rosa.

Adelaide scopre che Marcello diventerà padre: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Il colpo di scena potrebbe arrivare con le prossime puntate de Il Paradiso delle signore in programma tra l'inverno e la primavera 2026.

Non è escluso che Rosa possa scoprire di essere incinta del suo primo figlio, frutto di questa storia d'amore vissuta con Marcello Barbieri.

La giornalista in seguito a un malore improvviso, potrebbe decidere di sottoporsi a una serie di accertamenti, fino a scoprire la notizia della gravidanza.

Marcello resterebbe sorpreso, ma, al tempo stesso, lieto di poter diventare padre per la prima volta e intanto anche Adelaide verrebbe a scoprire tale notizia, restando sempre più basita dal comportamento del suo ex compagno.

La soap anticipa la partenza il prossimo 28 ottobre su Rai 1

In attesa dei prossimi episodi della soap, il 28 ottobre ci sarà una variazione di palinsesto per Il Paradiso delle signore.

La nuova puntata andrà in onda dalle 15.45 su Rai 1 e non dalle 16 come accade normalmente.

Il motivo è dovuto a uno speciale del Tg1 dedicato alla giornata internazionale di preghiera per la Pace con Papa Leone.