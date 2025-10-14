Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 potrebbero segnare il trionfo della passione tra Rosa e Marcello.
Dopo il bacio che li ha profondamente turbati, non è escluso che Barbieri decida di annullare le nozze con la contessa Adelaide per vivere fino in fondo il sentimento che lo lega alla giornalista.
Il colpo di scena potrebbe arrivare nei mesi successivi: non è escluso che Marcello possa scoprire che Rosa sia incinta.
Marcello in forte crisi prima del suo matrimonio nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore
Le vicende di Marcello Barbieri saranno al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore di fine ottobre: prenderà una decisione importante legata al suo imminente matrimonio con la contessa.
Al momento, le anticipazioni non svelano ulteriori dettagli, anche se non si esclude che Marcello possa decidere di annullare le nozze e prendersi del tempo per riflettere sul suo futuro sentimentale.
Il ragazzo si renderebbe conto di non essere indifferente al fascino della giornalista Rosa Camilli, motivo per il quale potrebbe decidere di vivere questa storia d'amore alla luce del giorno.
Marcello scopre che Rosa aspetta un bambino: ipotesi nuove puntate Il Paradiso delle signore 10
Tra Marcello e Rosa potrebbe divampare la fiamma della passione: i due si lascerebbero andare completamente ai propri sentimenti e, in questo modo, Barbieri spezzerebbe il cuore della contessa.
Adelaide si ritroverebbe ad accettare la scelta del suo ormai ex compagno, nonostante i vari tentativi fatti per cercare di non perderlo per sempre.
Ma i colpi di scena, in questa decima stagione de Il Paradiso delle signore, potrebbero non limitarsi alla nascita di questa nuova coppia.
Con il passare delle puntate, Marcello potrebbe scoprire che Rosa aspetterebbe il loro primo bambino: una notizia da un lato felice per Barbieri e dall'altro sconvolgente per Adelaide e i suoi familiari.
L'attore di Marcello, Pietro Masotti, annuncia che diventerà padre
In attesa di scoprire tutti gli sviluppi della soap, in queste ore Pietro Masotti ha annunciato sui social che presto diventerà padre per la prima volta.
L'interprete di Marcello ha condiviso sui social il tenero scatto del pancione della sua compagna, svelando così la notizia della gravidanza.
Immediate le reazioni dei tanti fan e dei colleghi de Il Paradiso delle signore, che hanno fatto i migliori auguri alla coppia per il loro bebè in arrivo.