La storia d’amore tra Adelaide e Marcello potrebbe assumere risvolti drammatici nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10, in onda su Rai 1.

Non si esclude che Marcello possa decidere di rinunciare alle nozze con la contessa all’ultimo momento, dopo aver capito di provare dei sentimenti per Rosa Camilli.

La contessa verrebbe così lasciata all’altare nel giorno del sì e, umiliata, potrebbe arrivare a perdere le staffe nei confronti di Rosa.

Marcello soccorre Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni degli episodi di metà ottobre rivelano che Marcello vivrà l'ennesimo momento di crisi, dopo che si ritroverà a salvare Rosa da un'aggressione da parte di uno sconosciuto.

La ragazza verrà portata d'urgenza in ospedale e sottoposta a ricovero: Marcello si mostrerà particolarmente provato e, nei giorni successivi, non farà altro che pensare a lei, convincendosi del fatto che non si tratta di una persona che gli è indifferente.

Marcello, però, preferirà non dire nulla alla contessa e porterà avanti con lei i preparativi per l'imminente matrimonio, fissato per il 25 ottobre.

Adelaide, disperata per le nozze, attacca Rosa: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Eppure, questa situazione potrebbe indurre Marcello a rendersi conto di non poter più mentire a se stesso e alla compagna che ha al suo fianco, al punto da prendere una decisione clamorosa proprio nel giorno del sì.

Non è escluso che Barbieri possa decidere di rifiutare la contessa all'altare e rinunciare al matrimonio per mettere chiarezza nella sua vita sentimentale.

Un episodio che scatenerebbe un vero terremoto emotivo nel cuore della contessa Adelaide, al punto da metterla a dura prova.

Accecata dalla delusione per come sono andate le cose e dopo aver scoperto la verità da Marcello su quanto è accaduto con Rosa, non è escluso che la contessa possa arrivare a scagliarsi duramente contro la giornalista, dando il via così a una colluttazione.

Prevista una pausa per la soap durante il periodo natalizio

In attesa di scoprire le novità dei prossimi episodi, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore subirà una pausa anche quest'anno durante il periodo natalizio.

La soap si fermerà per qualche giorno così da non sprecare episodi salienti in un periodo in cui la maggior parte degli spettatori e appassionati della serie potrebbero non essere concentrati davanti al televisore per seguire le nuove vicende dei vari protagonisti.