Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, previste durante il mese di novembre su Rai 1, potrebbero vedere Adelaide fuori controllo e perdere le staffe nei confronti di Rosa Camilli.
La contessa, dopo aver visto naufragare il suo matrimonio con Marcello, potrebbe non gradire il fatto che Barbieri e Rosa abbiano scelto di viversi la loro relazione alla luce del sole, al punto da diventare pericolosa.
Non è escluso che Adelaide possa attentare alla vita della giornalista, finendo per metterla a rischio.
Adelaide pronta a vendicarsi di Marcello e Rosa nei nuovi episodi de Il Paradiso 10
Le trame ufficiali della soap di Rai 1 rivelano che Adelaide sarà disposta a tutto pur di farla pagare a Marcello e Rosa.
La contessa, per prima cosa, deciderà di andare a parlare con Roberto Landi per chiedere il licenziamento della coppia di amanti, perché vorrà sbarazzarsi definitivamente di loro dal team del grande magazzino milanese.
Marcello sarà in gran difficoltà ma, pur di non darla vinta alla sua ex compagna, deciderà di fare un passo indietro e rinunciare al suo incarico all'interno del Paradiso, chiedendo però che Rosa non perda il suo posto di lavoro nella redazione del Paradiso Donna.
Adelaide, fuori controllo, mette a rischio Rosa: ipotesi trame Il Paradiso delle signore di novembre
La reazione della contessa, però, potrebbe non essere quella auspicata da Marcello: nelle puntate di novembre, non è escluso che Adelaide possa iniziare a covare un sentimento di odio anche nei confronti di Rosa Camilli, al punto da diventare pericolosa.
Il sospetto è che, accecata dalla rabbia e dall'umiliazione subita, la contessa possa organizzare un attentato ai danni della giornalista, così da metterne a repentaglio la sua vita.
Rosa si ritroverebbe a vivere dei momenti di grande paura nei prossimi episodi della decima stagione della soap, tanto da ritrovarsi a rischio.
La soap di Rai 1 inizia a crescere dal punto di vista Auditel
In attesa di tutti gli sviluppi di questa intricata trama, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore inizia a registrare ascolti in crescita nella fascia pomeridiana di Rai 1, dopo un inizio stagione decisamente deludente.
Lo stop forzato di 4 mesi si rivela una zavorra per la soap, dato che, durante il periodo estivo, Mediaset mantiene accesa la fascia pomeridiana con nuove soap che tengono incollati gli spettatori, come nel caso de La forza di una donna, in grado di toccare anche il 25-26% di share nel periodo tra giugno e agosto.