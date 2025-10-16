Cambio di programmazione in vista per Il Paradiso delle signore. La puntata numero 30 della decima stagione, prevista per venerdì 17 ottobre, non andrà in onda alle 16 come di consueto, ma verrà trasmessa alle 15 su Rai 1. La modifica improvvisa dell'orario di programmazione è necessaria per consentire la messa in onda in diretta dei funerali di Stato dei carabinieri morti nell'esplosione del casolare a Castel D'Azzano.

Il Paradiso delle signore inizia alle 15 il 17 ottobre

I telespettatori de Il Paradiso delle signore sono già stati informati della modifica della programmazione della soap opera prevista per il 17 ottobre.

Durante l'episodio 29, trasmesso nel pomeriggio del 16 ottobre, è stato messo in sovraimpressione un avviso che riportava la modifica di programmazione per il giorno successivo. La messa in onda sarà anticipata di un'ora: l'episodio finale della settimana del 17 ottobre sarà trasmesso alle 15. Il cambio di orario si è reso necessario per consentire la messa in onda dei funerali dei carabinieri deceduti recentemente in un'esplosione a Castel D'Azzano.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello disperato per Rosa

Nelle precedenti puntate della soap andate in onda su Rai 1, Rosa è stata nuovamente aggredita da Rodolfo Sacchi . Quest'ultimo l'ha strattonata, afferrata per il collo e quasi strangolata, ma il tempestivo intervento di Marcello ha evitato il peggio.

Nonostante ciò, Rosa è caduta a terra, battendo violentemente la testa. Marcello, profondamente scosso per quanto accaduto, ha assistito alla scena e, in preda alla disperazione, ha confessato di non poter vivere senza di lei. Nel frattempo, Mirella ha assistito all'intera scena, rimanendo turbata dalla dichiarazione d'amore del direttore del negozio alla giornalista. Spazio anche alle vicende di Delia, che ha parlato con Agata nel tentativo di aiutarla a far assumere Johnny al Gran Caffè Amato. Nel frattempo, Salvatore ed Elvira hanno salutato i loro amici e si sono trasferiti a Sanremo, pronti a iniziare un nuovo capitolo della loro vita.