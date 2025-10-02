Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano momenti difficili per la famiglia Puglisi. Nella puntata in onda venerdì 10 ottobre alle 16 su Rai 1, Concetta riceverà una brutta notizia dalla banca, che non concederà il prestito richiesto da Ciro. Intanto, al Circolo si assisterà a un nuovo scontro tra Umberto e Marcello. Proseguiranno anche le vicende di Enrico, che continuerà a mentire a Marta sul problema alla sua mano.

La banca respinge la richiesta di prestito avanzata da Ciro

Ciro avrà bisogno di liquidità per acquistare le quote di Salvatore del Gran Caffè Amato e per questo motivo si rivolgerà alla banca per ottenere un prestito.

Concetta riceverà una notizia preoccupante: l’istituto di credito negherà il finanziamento richiesto dal marito, costringendola ad avvisarlo immediatamente. Nel frattempo, a Il Paradiso delle Signore, l’atmosfera sarà carica di entusiasmo per un evento inatteso negli spogliatoi: le Veneri troveranno nei loro armadietti una busta contenente l’invito ufficiale al matrimonio di Marcello e Adelaide.

Umberto e Marcello si scontrano al Circolo

Proseguiranno le complesse vicende di Enrico, ancora tormentato dall’ansia per il problema alla sua mano. Il dottor Proietti continuerà a condurre una doppia vita, nascondendo a Marta l’accordo stretto con il professor Di Meo. Quest’ultimo ha proposto a Enrico di simulare interventi chirurgici per attirare pazienti nella clinica e trarne vantaggio.

Al Circolo si assisterà a un nuovo acceso confronto tra Marcello e Umberto, che si scambieranno battute taglienti. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non rivelano se la discussione sarà innescata da Adelaide, Rosa o da un’altra causa. Odile, invece, ringrazierà Ettore per la brillante idea dedicata alla vetrina della Galleria Milano Moda. Lo stilista, inoltre, organizzerà una serata speciale all’Osservatorio per Odile e Adelaide.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Malvezzi ha seguito Rosa e Marcello

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Umberto ha incaricato il detective Malvezzi di seguire Rosa e Marcello durante la loro trasferta fuori città.

L’investigatore è riuscito a fotografare la giornalista e Barbieri in atteggiamenti che lasciano poco spazio ai dubbi. Nel frattempo, Irene ha scritto una lettera fingendo che fosse stata Elvira a inviarla, con l’intento di farla leggere a Salvatore. La capo commessa ha lasciato la missiva nel suo armadietto e ha chiesto ad Amato, con una scusa, di recuperarle una pastiglia per il mal di testa nello spogliatoio. Salvatore, trovando una busta con il nome di sua moglie, l’ha aperta, convinto che fosse stata Elvira a scrivere quei pensieri malinconici e preoccupazioni legate al trasferimento a Taormina. Il barista ha quindi capito che la Sicilia non è la destinazione adatta per ricominciare una nuova vita.