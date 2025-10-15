Le anticipazioni de Il paradiso delle signore annunciano l'epilogo di una brutta faccenda. Nella puntata che andrà in onda lunedì 20 ottobre alle 16:00 su Rai 1, Rodolfo Sacchi verrà arrestato dopo aver aggredito Rosa. Intanto, quest'ultima uscirà dall'ospedale e sarà triste. Nel frattempo, Umberto continuerà a nutrire dei sospetti su Greta e la incalzerà con domande scomode. Ci sarà spazio anche per le vicende di Marcello, che sarà distratto, mentre Adelaide ultimerà i preparativi per le imminenti nozze.

Rosa ripensa al bacio di Marcello

L'aggressione a Rosa terminerà con l'arresto di Rodolfo Sacchi e la dimissione della giornalista dall'ospedale.

Quest'ultima, intanto, tornerà a lavorare a Il Paradiso delle Signore, ma sarà ancora turbata e triste. Intanto, continuerà anche a pensare al bacio che si è scambiata con Marcello. Tuttavia, le anticipazioni non chiariscono un aspetto fondamentale della faccenda, ovvero se il bacio a cui Rosa pensa è quello che abbiamo già visto nelle puntate della scorsa stagione o è successo di recente, magari dopo l'aggressione in cui Marcello ha salvato Rosa dalle grinfie di Rodolfo Sacchi.

Umberto mette a disagio Greta

Nel frattempo, Marcello sarà distratto, ma non vorrà deludere le aspettative di Adelaide, che intanto sarà presa dagli ultimi preparativi per il matrimonio, previsto per il 25 ottobre. La contessa, inoltre, coinvolgerà il compagno nelle decisioni da prendere in vista delle nozze.

Ci sarà poi spazio per le vicende legate a Johnny, che inizierà a lavorare al Gran Caffè Amato, mentre Odile vorrà assumere Greta come stilista della Galleria Milano Moda. Tuttavia, la figlia della contessa si imbatterà nel disappunto di Umberto, che non sarà d'accordo con l'ingresso della sorella di Ettore nello staff del negozio. Intanto, lo stesso Umberto metterà a disagio Greta, incalzandola con domande scomode.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Odile ha conosciuto Greta

Nelle precedenti puntate de Il paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Odile ha conosciuto Greta durante una cena al Circolo. La figlia di Adelaide ha pensato che la ragazza fosse la fidanzata di Ettore, ma quest'ultimo ha chiarito il suo rapporto di parentela con la sua datrice di lavoro.

Nel frattempo, Adelaide ha ricevuto la visita dello stilista incaricato di confezionare il suo abito da sposa, ma l'uomo le ha comunicato che il vestito è stato rovinato a causa della rottura di una tubatura che ha danneggiato irrimediabilmente la stoffa. Adelaide ha quindi cacciato il professionista da Villa Guarnieri ed è rimasta sconvolta da quanto accaduto. Intanto, Ettore ha incontrato Greta e ha fatto intendere a sua sorella che dietro a quanto accaduto c'era la sua mano.