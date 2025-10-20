Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 24 ottobre rivelano che Marcello dovrà affrontare la contessa, dopo aver preso una decisione dolorosa in merito alle loro nozze.

Il giovane Barbieri deciderà di rinunciare al matrimonio, perché ha capito di essere in crisi con se stesso e i suoi sentimenti.

Intanto, Fulvio scoprirà che sua figlia Caterina ha una relazione segreta con un ragazzo e reagirà male.

Marcello rivela alla contessa che non si sposeranno: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24 ottobre

Marcello vivrà un momento di profondo turbamento interiore, al punto che deciderà di andare a parlare con la contessa Adelaide per svelarle la verità su quanto sta succedendo.

Barbieri non riuscirà più a trattenersi e chiederà alla contessa di vedersi al più presto per un confronto, durante il quale le rivelerà la decisione struggente che ha preso in merito al loro futuro.

In questo modo, Adelaide scoprirà che Marcello ha intenzione di rinunciare al loro matrimonio e per lei sarà un duro colpo da accettare.

Tale confessione arriverà poche ore dopo che Umberto Guarnieri aveva proposto alla contessa di sotterrare l'ascia di guerra e cercare di trovare un punto di incontro per riprendere in mano le redini del loro rapporto, come ai vecchi tempi.

Fulvio amareggiato da sua figlia Caterina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì 24 ottobre, inoltre, rivelano che Fulvio Rinaldi scoprirà che sua figlia Caterina sta portando avanti una relazione segreta con un ragazzo.

Il magazziniere non la prenderà bene e si mostrerà in parte dispiaciuto, perché avrebbe voluto che la figlia lo mettesse subito al corrente di questa importante novità sentimentale.

Caterina, invece, ha scelto di tenere all'oscuro suo padre, che deciderà di confessare tutto a Roberto Landi, con il quale è nato un rapporto di stima reciproca.

Landi si ritroverà a dare dei consigli al magazziniere per cercare di affrontare al meglio tale situazione con sua figlia, evitando incomprensioni.

Fulvio ha accettato l'incarico di magazziniere al Paradiso

Nelle puntate precedenti della soap opera, Fulvio è arrivato al Paradiso per iniziare una nuova vita professionale dopo il fallimento della sua azienda.

L’uomo si è ritrovato costretto a rimboccarsi le maniche e, messa da parte la vita fatta di agi e lusso, ha dovuto accettare l’umile incarico di magazziniere, pronto però a mettersi in gioco pur di non far mancare nulla alla sua amata figlia Caterina.