Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un duro colpo, difficile da accettare, per il co-direttore del Paradiso. Nella puntata in onda venerdì 31 ottobre alle 16 su Rai 1, Mario Oradei farà una sorpresa alla sua fidanzata Caterina. Roberto Landi scoprirà così che il suo ex è il compagno della Venere, rimanendone turbato. Intanto, Adelaide dovrà affrontare una terribile verità: Marcello l’ha lasciata a un passo dalle nozze per Rosa.

Roberto sconvolto quando scopre che Mario e Caterina sono fidanzati

Roberto Landi faticherà ad accettare ciò che è accaduto dopo la fine della sua storia d’amore con il cameriere del Circolo.

Mario Oradei non è riuscito a tollerare la necessità di nascondersi continuamente a causa della sua omosessualità e ha preferito accettare un lavoro in un locale prestigioso di Roma, pur di cambiare aria. Roberto scoprirà però che, durante la sua permanenza nella Capitale, Mario ha iniziato una relazione con Caterina, una delle Veneri de Il Paradiso delle signore. La scoperta del fidanzamento tra il suo ex e la collega emergerà durante i festeggiamenti per il successo della nuova rubrica della rivista del negozio, quando Mario farà una sorpresa a Caterina. Le anticipazioni rivelano che si tratterà di un gesto dolce, ma non chiariscono se Oradei si presenterà all’evento in persona o se farà recapitare qualcosa alla commessa.

Non è stato nemmeno chiarito in che modo Roberto verrà a sapere dell’identità del fidanzato di Caterina, né se proprio il 31 ottobre sia previsto un faccia a faccia tra Landi e Oradei.

Adelaide scopre che Marcello l'ha lasciata per Rosa

Anche Adelaide si troverà di fronte alla verità sulla fine della relazione con Marcello e sulla decisione di quest’ultimo di annullare il matrimonio. Per la contessa sarà un momento di grande dolore, soprattutto quando ascolterà di nascosto una conversazione tra Umberto e Odile, in cui si parlerà proprio di Marcello e del suo legame con Rosa. Adelaide capirà che è arrivato il momento di prendere in mano la situazione e si recherà immediatamente dal suo ex fidanzato in cerca di un chiarimento.

Tuttavia, non è ancora stato svelato quali saranno i toni del confronto. Intanto, Irene riceverà una gradita sorpresa da sua zia Sandra, che le salderà l’intera somma dei suoi debiti. La zia della capocommessa de Il Paradiso delle signore, oltre al generoso gesto economico, le farà anche una proposta scritta all’interno di una lettera che le consegnerà prima di lasciare Milano. Il contenuto della proposta, secondo le anticipazioni, resta per ora avvolto nel mistero.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Delia è andata alla sfilata senza Gianlorenzo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Gianlorenzo ha scoperto che Delia è andata alla sfilata degli Ambrosini senza di lui, ma in compagnia di Johnny e Agata.

Nel frattempo, Adelaide ha fatto le prove dello scambio degli anelli, durante le quali Enrico e Marta hanno sostituito la Contessa e Marcello, mentre Anita ha portato le fedi. Elvira e Salvatore, invece, hanno lasciato Milano per trasferirsi a Sanremo. Irene, quindi, ha dovuto mettersi alla ricerca di una nuova Venere.