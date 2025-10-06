Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 dal 13 al 17 ottobre, rivelano che Marcello finirà per ingannare Adelaide, tenendola all'oscuro della verità sui sentimenti contrastanti che ha capito di provare nei confronti di Rosa Camilli.

Intanto, Ciro deciderà di assumere Johnny all'interno della Caffetteria per dargli una nuova chance lavorativa mentre Ettore e sua sorella Greta continueranno ad essere avvolti nel mistero assoluto, quasi come se stessero nascondendo dei segreti.

Marcello inganna Adelaide su Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 13-17 ottobre

Dopo l'aggressione subita da Rosa per strada, da parte di Rodolfo Sacchi, Marcello non farà altro che pensare alla ragazza. Il giovane Barbieri si renderà conto di non essersi lasciato alle spalle le particolari emozioni che aveva vissuto con Rosa durante il periodo dell'assenza di Adelaide a Milano, ma non avrà il coraggio di confessare la verità alla diretta interessata.

Marcello continuerà a ingannare la contessa e, a pochi giorni dal loro fatidico e atteso matrimonio, preferirà non dirle nulla e far finta che tutto vada bene.

Una situazione decisamente allarmante per Marcello che, a questo punto, potrebbe anche sentire il bisogno di posticipare le nozze con Adelaide per riflettere meglio sui suoi sentimenti.

Ciro assume Johnny all'interno della sua Caffetteria

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in programma dal 13 al 17 ottobre, rivelano, inoltre, che Johnny deciderà di restare a Milano ma, per vivere, avrà bisogno di un nuovo lavoro.

Delia deciderà di intervenire, proponendo ad Agata di chiedere a suo padre di assumerlo all'interno della Caffetteria.

La ragazza avanzerà la proposta a Ciro che, nonostante il suo scetticismo, deciderà di dare una chance a Johnny.

Ettore e Greta, invece, continueranno a comportarsi in maniera sospetta attirando mille dubbi e perplessità: per tale motivo Umberto deciderà di indagare per cercare di scoprire cosa stanno nascondendo i due ragazzi.

Marcello aveva chiesto ad Adelaide di sposarlo negli episodi precedenti de Il Paradiso 10

Negli episodi precedenti della soap opera pomeridiana di Rai 1, Marcello aveva sorpreso la contessa Adelaide con una proposta di matrimonio che aveva lasciato la donna senza parole.

Tornati a Milano dopo il periodo delle vacanze estive e intimorito dalla presenza minacciosa di Umberto nella vita della contessa, Barbieri scelse di fare questo importante passo avanti con la sua amata, ottenendo il suo sì.

Adelaide si mise subito all'opera per cercare di organizzare tutto nel migliore dei modi, compreso un evento a villa Guarnieri per ufficializzare il suo matrimonio.