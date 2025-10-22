Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 novembre rivelano che Adelaide si mostrerà senza scrupoli nei confronti di Marcello Barbieri e, dopo aver appreso del suo tradimento con Rosa, sarà pronta a vendicarsi.

La contessa farà di tutto per ottenere il licenziamento di Marcello e della giornalista dal team del grande magazzino milanese, mentre Barbieri deciderà di uscire allo scoperto proprio con Rosa, per viversi questa storia d'amore alla luce del sole.

Adelaide senza scrupoli: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 novembre

Dopo aver saputo della tresca clandestina che Marcello ha portato avanti con Rosa Camilli a sua insaputa, Adelaide andrà su tutte le furie, al punto da mostrarsi senza scrupoli e pronta a tutto pur di riuscire a rovinare la coppia.

Lo scopo della contessa sarà quello di vendicarsi del suo ormai ex compagno e fargliela pagare per il grave danno di immagini che le ha arrecato.

Per tale motivo, Adelaide si recherà da Roberto Landi con una richiesta ben precisa: vuole che i due amanti vengano definitivamente licenziati dal grande magazzino milanese.

Una proposta sorprendente per Roberto, che si ritroverà in serie difficoltà e dovrà gestire una situazione tutt'altro che serena all'interno del negozio.

Marcello si dichiara per Rosa Camilli

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 novembre rivelano che Marcello apprenderà tale notizia e si renderà conto di essere finito in una brutta situazione, consapevole del fatto che Adelaide non si arrenderà fin quando non otterrà la sua rivincita.

Marcello, però, non avrà intenzione di fare un passo indietro con Rosa: il ragazzo si dichiarerà alla giornalista, ammettendo di essere disposto a tutto pur di stare lei e viversi questa storia d'amore alla luce del giorno.

Intanto, Irene si ritroverà in difficoltà con la gestione del negozio: dovrà trovare al più presto una nuova Venere da inserire nel team e Johnny deciderà di darle una mano.

Mario e Roberto, invece, avranno modo di rivedersi: tra i due ex si creerà un po' di imbarazzo.

Mario e Roberto si erano amati in segreto negli episodi precedenti de Il Paradiso delle signore

Negli episodi precedenti della soap, Mario e Roberto si sono amati in gran segreto a Milano, cercando di ripararsi dagli occhi indiscreti.

La coppia ha provato anche a convivere, ma quando è stata sorpresa in teneri atteggiamenti all’interno del Circolo, Mario ha preso una decisione inaspettata.

Il barista si è licenziato e ha scelto di trasferirsi a Roma, finendo per spezzare il cuore a Roberto Landi, costretto ad accettare la scelta del suo compagno.