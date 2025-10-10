Le trame delle puntate de Il Paradiso delle signore 10 dal 20 al 24 ottobre rivelano che Odile verrà ingannata dai fratelli Marchesi, i quali riusciranno a portare avanti il loro piano, ottenendo la promozione di Greta come nuova stilista della Galleria Milano Moda.

Intanto, Fulvio scoprirà le bugie della figlia Caterina riguardo al fidanzato segreto, mentre Rosa non smetterà di pensare al bacio con Marcello Barbieri, che finirà per metterla in profonda crisi.

Odile ingannata da Greta: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 24 ottobre

Odile proporrà a Umberto di assumere Greta come nuova stilista della Galleria Milano Moda, ma la reazione del commendatore non sarà delle migliori.

Continuerà a non avere fiducia in Greta e deciderà di sottoporla a una nuova serie di domande che si riveleranno imbarazzanti, con le quali proverà a metterla alle strette per scoprire la verità.

Odile, ignara di ciò che sta facendo Umberto, continuerà a portare avanti la sua tesi e cercherà in tutti i modi di far assumere la ragazza come stilista, riuscendo alla fine ad avere la meglio.

La figlia di Adelaide verrà ingannata da Greta e suo fratello: grazie a questa assunzione, i due riusciranno a portare avanti il loro piano segreto.

Fulvio scopre le bugie di sua figlia Caterina nei prossimi episodi

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Fulvio dovrà fare i conti con la scoperta legata alle bugie della figlia riguardo al suo fidanzato segreto.

Il magazziniere scoprirà che la figlia ha un ragazzo con il quale sta portando avanti una relazione clandestina e non la prenderà bene, sentendosi tradito dalle bugie che Caterina gli ha raccontato nell'ultimo periodo.

Rosa, invece, sarà sempre più turbata da quel bacio con Marcello: entrerà in crisi e, a ridosso del matrimonio tra il ragazzo e la contessa Adelaide, capirà di provare sentimenti profondi per Marcello.

Umberto Guarnieri aveva fatto seguire Marcello e Rosa

Negli episodi precedenti della soap opera di Rai 1, Rosa e Marcello si erano lasciati andare a un momento di passione durante la trasferta a Trieste.

Umberto, intuendo che tra i due ci fosse del tenero, aveva incaricato un investigatore privato di seguirli con discrezione ed era riuscito a entrare in possesso di alcune foto compromettenti che li ritraevano in atteggiamenti intimi, deciso a mostrare tutto quel materiale alla contessa Adelaide.