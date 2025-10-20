Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 27 al 31 ottobre rivelano che Adelaide si ritroverà a stare male dopo che Marcello deciderà di annullare le loro nozze e voltare pagina, complici i sentimenti che ha capito di provare nei confronti di Rosa Camilli.

Intanto Irene riceverà la visita a sorpresa di sua zia che deciderà di ripagare i suoi debiti mentre Enrico continuerà a nascondere la verità alla sua compagna in merito ai problemi di salute alla mano.

Adelaide sta male: anticipazioni Il Paradiso delle signore 27-31 ottobre

A villa Guarnieri ci sarà un vero e proprio terremoto nel momento in cui Marcello chiederà alla contessa di poter parlare e le comunicherà la sua decisione: vuole annullare le nozze, perché non è più certo dei sentimenti che prova nei suoi confronti.

Una rivelazione spiazzante per la contessa che resterà sbalordita e senza parole, al punto da avere un crollo emotivo.

Adelaide comincerà a stare male e si ritroverà a poter contare solo sull'affetto dei suoi familiari più cari, tra cui la figlia Odile che cercherà di risollevarle il morale.

Per la contessa, però, non sarà facile farsi scivolare addosso questa umiliazione e intanto Marcello deciderà di rassegnare le sue dimissioni dal Paradiso, intenzionato a voltare pagina anche dal punto di vista professionale.

Rosa e Marcello si rivedono, Irene non ha più i debiti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 31 ottobre rivelano che, dopo questa decisione di Barbieri, anche Rosa resterà sorpresa e si metterà subito alla ricerca del ragazzo per avere un confronto.

I due, ben consapevoli dei sentimenti che provano l'uno nei confronti dell'altro, arriveranno a prendere una decisione del tutto inaspettata sul loro futuro.

Irene, invece, riceverà la visita a sorpresa di zia Sandra che, grazie a Concetta, scoprirà dei debiti contratti dalla nipote con il fisco.

Zia Sandra deciderà di intervenire in prima persona, risanando i debiti della ragazza e togliendola dai pasticci.

Intanto Odile dovrà fare le veci di sua mamma al Circolo, in vista del lancio della rivista Paradiso Donna, mentre Enrico continuerà a nascondere la verità a Marta in merito ai suoi problemi di salute alla mano.

Le difficoltà di Odile ad ambientarsi tra la nobiltà milanese

Nelle puntate precedenti della soap, Odile era entrata in contatto con il mondo altolocato di sua madre e per lei non era stato affatto semplice abituarsi.

In un primo momento la ragazza fece gran fatica ad ambientarsi, salvo poi cominciare ad adattarsi, seguendo anche i consigli della contessa Adelaide, particolarmente apprezzata e amata nell'ambiente milanese.