Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 novembre rivelano che Adelaide si mostrerà spietata nei confronti di Rosa Camilli e sarà disposta a tutto pur di rovinarle la carriera professionale.

La contessa deciderà di mettersi a indagare per scoprire dettagli sul passato della donna, sicura che possa venire fuori qualcosa di compromettente.

Intanto Agata e Mimmo torneranno a Milano dopo essere stati a Firenze e racconteranno la loro esperienza come "angeli del fango".

Adelaide umilia Rosa Camilli: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10-14 novembre

Adelaide non avrà intenzione di fare sconti a Rosa e Marcello: la contessa si mostrerà sempre più sul piede di guerra nei confronti della coppia di amanti.

La donna avrà modo di rivedere Rosa al Circolo dopo che per giorni è stata rinchiusa in casa, disperata per la fine della sua storia d'amore con Barbieri.

Tra le due ci sarà un acceso scontro, durante il quale la contessa non si farà scrupoli a umiliare la sua rivale in amore, apostrofandola con parere decisamente dure.

Rosa resterà spiazzata dal comportamento della contessa, così come Marcello che si mostrerà furioso per il modo in cui è stata trattata la sua nuova compagna.

Adelaide vuole rovinare Rosa, Agata e Mimmo innamorati

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 novembre, inoltre, rivelano che Adelaide avrà intenzione di rovinare Rosa dal punto di vista professionale: vuole fare di tutto per metterle i bastoni tra le ruote, al punto da decidere di incaricare un investigatore privato, affinché indaghi sul passato della giornalista e possa portare alla luce delle verità scomode.

Intanto Agata e Mimmo torneranno a Milano dopo essere stati per diversi giorni a Firenze come "angeli del fango": i due racconteranno l'esperienza vissuta tra gli alluvionati e si mostreranno particolarmente affiatati e complici.

Ciro e Concetta scopriranno così che i due giovani ragazzi si sono innamorati e hanno intenzione di costruire qualcosa di serio assieme.

La soap di Rai 1 regge bene negli ascolti del primo pomeriggio

In attesa di questi nuovi episodi della soap, prosegue l'ottimo trend Auditel nel pomeriggio di Rai 1.

Gli episodi trasmessi nella seconda metà di ottobre hanno registrato un incremento dal punto di vista degli ascolti, con una media di circa 1,5 milioni di spettatori al giorno e uno share che ha superato la soglia del 18%, con picchi di circa due milioni di fedelissimi durante la messa in onda e uno share che ha raggiunto anche la soglia del 20%, nonostante l'agguerrita concorrenza Mediaset con La forza di una donna.