Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 10, in onda dal 20 al 24 ottobre su Rai 1, rivelano che Marcello Barbieri sconvolgerà i suoi familiari quando prenderà una decisione inaspettata e straziante per il suo futuro e per la sua storia d’amore con Adelaide.

Rosa, invece, sarà disperata all'idea di dover rinunciare a Barbieri, mentre Umberto continuerà ad avere dei dubbi su Greta e deciderà di metterla alle strette con una serie di domande scomode.

Marcello sconvolge i familiari: anticipazioni Il Paradiso delle signore 20-24 ottobre 2025

Marcello, a pochi giorni dal matrimonio con Adelaide, si renderà conto di non essere sereno e di avere il cuore in subbuglio in vista del suo matrimonio con la contessa: a turbarlo sono i sentimenti che prova nei confronti di Rosa Camilli.

Quel bacio e quelle effusioni che si sono scambiati lo hanno profondamente segnato e non saprà come gestire la situazione con la contessa, sempre più presa dai preparativi per il matrimonio.

Marcello si renderà conto di dover agire e finirà per prendere una decisione struggente e sorprendente che lascerà sconvolti i suoi familiari.

Quale sarà la decisione del giovane Barbieri?

Al momento, le trame della soap opera non rivelano ulteriori dettagli in merito.

Rosa disperata per Marcello Barbieri, Greta messa in difficoltà

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che anche Rosa si renderà conto di essere in forte crisi per la delicata situazione che si è creata con Marcello.

La giornalista sarà disperata all'idea di poter perdere per sempre Marcello, visto l'imminente matrimonio che lo attende con la contessa, al punto da decidere di chiedergli un nuovo confronto a quattr'occhi.

Intanto, Greta continuerà ad attirare i dubbi di Umberto: il commendatore non si fiderà della ragazza e deciderà di sottoporla a una serie di domande scomode, con le quali finirà per metterla in seria difficoltà.

La soap opera Il Paradiso delle signore cala negli ascolti nel daytime pomeridiano di Rai 1

In attesa di questi nuovi episodi, l'appuntamento con la soap opera di Rai 1 continua a faticare nella gara ascolti del primo pomeriggio.

La media di queste settimane si aggira su 1,2 milioni circa di spettatori al giorno, pari a uno share compreso tra il 15 e il 16%.

Numeri ben distanti da quelli registrati dalla soap nella passata stagione tv, quando chiuse con una media di ben 2 milioni di spettatori pari al 22% di share.