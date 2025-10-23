Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 novembre rivelano che Adelaide deciderà di mettere in atto la sua strategia vendicativa nei confronti di Marcello Barbieri, dopo aver preso atto del suo tradimento con Rosa Camilli.
La reazione della contessa sarà dura, al punto da decidere di recarsi da Roberto Landi per chiedere il licenziamento immediato dei due amanti.
Un duro colpo per Marcello che, resosi conto della drammatica situazione che si ritroverà a vivere dal punto di vista professionale, deciderà di andare da Roberto per licenziarsi.
Adelaide senza scrupoli e si vendica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 novembre
La notizia del tradimento di Marcello finirà per scatenare la furia vendicativa della contessa, intenzionata a tutto pur di farla pagare al suo ex compagno.
Avrà modo di parlare con Umberto, al quale svelerà le sue intenzioni. Il commendatore cercherà in tutti i modi di placare la sua ira e di convincerla a non attuare piani troppo punitivi.
La contessa, però, andrà avanti per la sua strada senza scrupoli: l'obiettivo sarà quello di punire il giovane Barbieri al punto da recarsi immediatamente da Roberto Landi per chiedere il licenziamento di Marcello e della sua amante Rosa Camilli.
Marcello si licenzia e decide di lasciare il Paradiso
Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 novembre rivelano che Roberto proverà a far cambiare idea alla contessa e informerà Marcello su quanto sta accadendo.
Barbieri, conoscendo bene la sua ex compagna, si convincerà del fatto che non avrà alcuna intenzione di arrendersi facilmente e per tale motivo si dirà pronto a combattere con tutte le sue forze pur di riuscire a viversi serenamente la sua relazione con la giornalista.
Al tempo stesso, Marcello non riuscirà a sopportare questo clima di astio che si è venuto a creare nei suoi confronti: per tale motivo comunicherà a Roberto che ha scelto di licenziarsi definitivamente dal suo incarico professionale al grande magazzino milanese per intraprendere nuove strade.
Marcello Barbieri aveva chiesto ad Adelaide di sposarsi al più presto
Negli episodi precedenti della soap, Adelaide ha accettato con grande gioia la proposta di matrimonio che le era stata fatta da Marcello.
La contessa, dopo aver trascorso le vacanze estive con Barbieri, si è detta pronta a dare una svolta alla sua vita sentimentale, al punto da aver organizzato nei dettagli il matrimonio, predisponendo anche un ricevimento speciale al Circolo per dare la lieta notizia a tutti i suoi amici e conoscenti.