Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano grandi scossoni in arrivo al negozio di moda. Nelle puntate in onda nel mese di novembre, da lunedì a venerdì alle 16 su Rai 1, Irene porterà a termine la ricerca della nuova Venere, avviata dopo la partenza di Elvira: Barbara Musso entrerà ufficialmente a far parte dello staff. Tuttavia, per una nuova assunzione, ci saranno due dolorosi addii. Marcello e Rosa verranno infatti licenziati in tronco da Adelaide, irremovibile nella sua decisione. Nemmeno Umberto riuscirà a placare la sua furia.

Irene sceglie Barbara Musso come nuova Venere

Irene ha iniziato da qualche giorno la ricerca di una nuova commessa per il negozio di moda. Il processo di selezione della nuova Venere, chiamata a sostituire Elvira, si concluderà nel mese di novembre. Proprio in quel periodo, la capocommessa de Il Paradiso delle signore riterrà che Barbara Musso abbia tutte le carte in regola per essere assunta, avendo superato con successo tutte le prove predisposte da Irene. Intanto, l’atmosfera nell’atelier sarà tutt’altro che serena: continueranno a farsi sentire le conseguenze delle nozze annullate di Marcello, che ha lasciato la contessa all’improvviso, gettando tutti nello sconcerto.

Adelaide licenzia Marcello e Rosa

Nel frattempo, Adelaide sarà furiosa dopo che Marcello l’ha lasciata di punto in bianco alla vigilia del matrimonio. La contessa, appena scoprirà di essere stata abbandonata poco prima delle nozze a causa di Rosa, si scaglierà contro i due giovani innamorati. La sua vendetta non si farà attendere: licenzierà Marcello e Rosa da Il Paradiso delle Signore. Barbieri tenterà di farle cambiare idea per salvare il posto di lavoro di Rosa, ma Adelaide sarà irremovibile nella sua decisione. Nemmeno Umberto riuscirà a placare la furia della cognata.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Delia è andata alla sfilata senza Gianlorenzo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Gianlorenzo è rimasto a lavorare a Como, non riuscendo a tornare in tempo per presenziare alla sfilata degli Ambrosiani.

Delia, invece, è stata entusiasta di poter partecipare al prestigioso evento grazie a suo cugino Johnny, che ha ricevuto gli inviti da una sua amica. Nel frattempo, Mimmo ha ospitato il cugino di Delia a casa sua, evitandogli ulteriori problemi nel condominio dove vivono le Veneri. Intanto, Marcello ha scoperto che Rosa è innamorata di lui e si è reso conto di provare a sua volta dei sentimenti per la giornalista. Tuttavia, nemmeno il discorso di Matteo, che gli ha consigliato di riconsiderare le sue intenzioni di sposare Adelaide, è servito a fargli cambiare idea. Marcello, infatti, ha tentato di passare una serata con la contessa, ma quando è arrivato il momento di baciarla appassionatamente, ha pensato a Rosa. Spazio anche alle vicende di Caterina, che ha svelato alle sue colleghe di essere fidanzata. Per lei le confessioni non sono finite: si è confidata anche con suo padre Fulvio.